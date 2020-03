Entre la dignidad, el interés y el poder

Definitivamente ahora se entiende por qué el “poder” empresarial radica en el interés, no importa la dignidad, aprovechando el poder del Ejecutivo.

Debe de haber excepciones de empresarios congruentes con los que se platica en los clubes y reuniones respecto a la forma y acciones del Ejecutivo que, según la tendencia, están llevando al país al deterioro.

Vergonzoso fue la actuación de empresarios ante un Ejecutivo amenazador, controlador. La pregunta es: ¿Por qué se prestaron a esa farsa de apoyo?, ¿qué está detrás de la asistencia y apoyo económico a un personaje que día a día critican, enfrentan y hablan en sus círculos?

Agachando la cabeza e hipócritamente apoyando un evento que desde cualquier ángulo fue para demostrar que hay muchos empresarios que prefieren llevar la fiesta en paz, a enfrentar a un Gobierno incapaz de llevar a cabo su función.

¿Qué hubiera pasado si ese mismo grupo hubiera sido parte de un ejemplo nacional de conciencia política, de ética, de moral, de verdadero interés por las comunidades? Lo único que quedó claro es que su interés está en el beneficio o perjuicio que pudiera generar una relación diferente con el Ejecutivo.

Si los que tienen con qué, si los que están organizados, si los que son privilegiados con la libertad de tomar decisiones, con una tamalada bastó para medir el grado de servilismo y la falta de responsabilidad social. Ahora sí qué esperamos para aquellos grupos que no tienen ni con qué, ni cómo poder entender lo que está sucediendo y el gran daño que el Ejecutivo está haciendo al país.

Qué pasaría si el grupo de “cenadores” (empresarios que acudieron a la cena), los montos apoyados los utilizaran para organizar y trabajar con las regiones vulnerables que actualmente siguen como hipnotizados ante una figura de supuesta esperanza, el Ejecutivo.

Qué triste es ver personajes con poder económico doblegarse y hasta aplaudir a la gran mentira del Ejecutivo ante situaciones de risa como la venta o rifa del famoso avión presidencial.

¿En dónde está el deseo por que las cosas cambien?, ¿en dónde están las críticas en los clubes o sesiones?, ¿dónde están los “bravucones” empresarios renegando por las decisiones que toma el Ejecutivo?

Lo más intrigante es conocer las causas que orillaron a estos personajes empresarios a arrodillarse ante Ejecutivo y ser parte de una simulación de acuerdo. ¿Qué intereses o deudas están detrás de este evento?

¿Será el comportamiento de este grupo representativo, el mismo comportamiento de otros grupos? Esto es, no hay compromiso, no hay un deseo de un mejor país, no hay una visión de país o región, sólo los intereses personales o de grupo. El mismo comportamiento que surge en los partidos políticos, en las organizaciones civiles, en los grupos de café, en las charlas de amigos. Seguramente hay excepciones, y ojalá estas excepciones puedan influir a los ciudadanos a pensar como una sociedad, no sólo en los intereses. Este evento dejó claro que el interés, para este grupo, va por encima de la dignidad y compromiso por México.

Email:antonio.rios@tec.mx