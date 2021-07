Equidad y regreso

Es un estudio científico interesante y digno de análisis por ser uno de los primeros que se presenta en la actualidad para conocer con datos empíricos cuáles son las consecuencias que ha dejado la pandemia del Covid 19 en el aprendizaje de los estudiantes del sistema educativo mexicano.

Realizado por David Calderón y el equipo de Mexicanos primero, esta investigación establece que actualmente la educación básica tiene 25,253,306 alumnos de educación básica, 1,225, 241 docentes y 230,424 escuelas. Entre los principales hallazgos se resalta que entre abril y mayo del 2021 solo el 6% de los niños y jóvenes del país vio las clases por televisión. Los estudiantes que se comunicaron con sus maestros aún por whats app aprendieron más que aquellos que sólo vieron la televisión. El 53.6% de los estudiantes de 15 años que estuvieron en comunicación con sus maestros pudieron responder una pregunta de comprensión inferencial pero ninguno de los que vieron televisión pudieron responder.. El 30.6% de los estudiantes de 15 años que estuvieron en comunicación con sus maestros pudieron resolver un problema de matemáticas respectivamente, pero ninguno de los que sólo vieron la televisión pudo responder. Otro de los hallazgos resalta que la falta del internet dificulta el aprendizaje de los estudiantes al final de la educación básica. El 65.1 de los estudiantes de 15 años que contaban con internet pudieron resolver un problema con matemáticas pero sólo el 11.7% de los estudiantes que no tuvieron acceso a internet lo pudo hacer. La posesión del equipo de cómputo facilita las actividades de estudio en contraste con aquellos que usan sólo el celular. El 81.8% de los estudiantes de 15 años que cuentan con equipo de cómputo pudieron responder una pregunta de comprensión inferencial, sólo el 30% en los que no tuvieron internet lo pudo hacer. Las dificultades de aprendizaje a distancia en matemáticas sin embargo es igual para aquellos que usan computadora como los que usan celular, en el primer caso el 18.1 pueden resolver un problema con matemáticas y en el segundo el 20.6%. También como conclusión en el estudio se afirma que el apoyo familiar es importante para alcanzar aprendizajes significativos en educación básica. El 50% de los estudiantes de 15 años que cuentan con acompañamiento en casa pudieron responder una pregunta de comprensión inferencial; sólo el 40% en los que no tuvieron apoyo en el hogar. En matemáticas casi no hay cambios pues el 16.7% de los estudiantes de 15 años que son apoyados pudieron resolver un problema con matemáticas. Además se confirmó a través de esta investigación que tiene efectos positivos que los estudiantes estudien más tiempo. El 60.5% de los estudiantes de 15 años que estudiaron 5 días a la semana y el 80% de que estudiaron 5 horas al día en casa pudieron responder una pregunta de comprensión inferencial; por el contrario sólo el 28.6% de aquellos que no estudiaron en la semana y el 40% de los que sólo estudiaron 2 horas aprobaron. No cabe duda que es un estudio interesante que refleja algunas primeras observaciones de lo que ha sucedido con el estudiantado mexicano y que debe ser objeto de discusión y análisis más rigurosos.

Pedagogo, Maestro y Doctor en Innovación Educativa