Equilibrar la balanza

Vivimos en una terrible desigualdad social de la cual no podemos procrastinar más su solución. Tristemente empezaremos a ver reacciones sociales de diferentes tipos como resultado de la suma de injusticias que se han venido generando con el tiempo a la que le sumaremos el catalizador de esta pandemia con su respectiva recesión económica.

El humano tiene que comer y hará todo lo que sea necesario para que sus cercanos también tengan alimento. Debemos tener esta idea en la cabeza constantemente para acelerar el proceso de cambio social que necesitamos desde cada uno de nosotros. No podemos sentirnos ajenos al problema.

Existen personas que creen que los pobres viven en pobreza porque quieren. Otros piensan que viven en pobreza porque “no le echan ganas”. Esto se da porque no dimensionamos que el sistema meritocrático en el que vivimos asume que todas las personas tenemos los mismos privilegios que generan habilidades con las cuales podremos crear méritos que nos den un buen nivel de vida. Pero no es así. La desigualdad hace que vivamos en una balanza totalmente desequilibrada y que existan personas en situaciones precarias que no tengan acceso a educación o circunstancias que los hagan generar las suficientes habilidades para poder competir en este entorno económico y social.

Para poder arreglar esta situación tenemos que generar ese piso medianamente parejo para que todas las personas puedan acceder a circunstancias que les den herramientas para mejorar su nivel de vida. Para esto existe el Gobierno, para equilibrar esa balanza por medio de sus acciones.

Estoy de acuerdo en el hecho de que los gobiernos fallaron y en muchos casos incluso jugaron en contra. La corrupción generó que los gobiernos crearan más desigualdad y que olvidaran la esencia de crear un bien común y plataformas parejas. Pero no existe forma de cambiar esta situación sin que sea por medio de los gobiernos. Si tenemos esto claro, entonces nos daremos cuenta que tenemos que corregir la forma de gobernar y el modo de los gobernantes. No hay de otra.

Jacques Rousseau describe como “El Contrato Social” el hecho de nacer y ser parte de una sociedad donde asumes responsabilidades y derechos. Una sociedad donde la forma de aportación individual a ese contrato común son los impuestos. Con esa aportación se pueden trabajar los beneficios del contrato que son la protección de los derechos humanos, la infraestructura para todos vivir organizados, servicios públicos, etc. De esta forma podríamos asumir que todos los seres humanos tendríamos lo mínimo indispensable para poder vivir con dignidad. Si creemos que se puede solucionar la desigualdad sin hablar de una mejor recaudación, estamos equivocados. Pero tampoco digo que sea la única tarea.

Un gran detonante de la desigualdad es que la distribución impositiva en México está también desequilibrada. Se le han otorgado más beneficios o exenciones fiscales a los que más tienen. El gasto fiscal (exenciones de impuestos, condonaciones fiscales,etc.), en este país ayudan al decil poblacional de más alto ingreso. Estos números de la Secretaría de Hacienda federal son dignos de analizarse a detalle para plantear una estrategia que junto a otras acciones como la fiscalización de los gobiernos, la participación ciudadana en las decisiones y reformas político-electorales de gran calado lleven a equilibrar esa desigualdad que es una bomba de tiempo. Una estrategia donde en realidad ayudemos a los que menos tienen, menos saben y menos pueden.