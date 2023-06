Es con los ciudadanos, a pesar del presidente 

Antonio Ríos Ramírez

A un año de las elecciones para presidente de nuestro país, inicia una carrera de los diferentes partidos políticos para definir ¿Quién será el candidato? Y todos preocupados y ocupados en ver ¿cómo se elige?, ¿quiénes son los potenciales?, las reglas, etc.

Lo que se les olvida y siempre se les ha olvidado que en este año, como muchos otros, lo más importante es la ciudadanía, como apoyo, como logro que la desigualdad, la justicia y la equidad se enfoque para la ciudadanía.

Hay muchos grupos en contra del presidente (y con toda razón), pero ¿podemos ver, a esos grupos preocupados y ocupados tratando de resolver los grandes problemas de los ciudadanos? ¿Podemos ver a los partidos políticos haciendo algo por las comunidades alejadas, por el hambre en el sur, por la paz en ciertas zonas, por la salud en otras tantas, por la educación en el país que se sigue deteriorando fuerte y rápidamente?

Se sigue pensando que, con discusiones de café, con declaraciones en los medios o con plantones, se van a resolver los problemas. Si bien es cierto “ayuda” a presionar al Ejecutivo por acciones que siguen perjudicando el presente y futuro, no es suficiente para que la gran parte de la población cambie su forma de pensar.

Los partidos políticos, desafortunadamente es la única vía con estructura y alcance para lograr hacer “algo”, pero todos, todos, están más preocupados por el poder y el dinero, que por las grandes carencias de la población.

Imagínense que estas estructuras políticas o alguna de ellas, estuviera enfocada en atender y resolver los problemas de los grupos desfavorecidos. Imagínense que las estructuras y los presupuestos de los partidos estuvieran enfocados en apoyar el desarrollo de las regiones desprotegidas, ahí sí, estas zonas estarían agradecidas con cualquiera de los partidos y seguramente serán parte de los aliados ante cualquier contienda.

Hay una desconexión de las necesidades de gran parte de la población y los partidos políticos. Hay una falta de transparencia y rendición de cuentas que ha generado desconfianza. Y hay un desencanto y apatía política.

Por otro lado, no se ha entendido que los ciudadanos jóvenes tienen y viven una época diferente con aspiraciones diferentes, con deseos, prioridades e intereses diferentes.

Se ha perdido el foco de las necesidades y las acciones hacia cumplir esas necesidades de la población. Además de la importancia de estas, las elecciones no son la principal importancia para gran parte de la ciudadanía. El desenmascarar al Ejecutivo no es la prioridad de mucha de la población. El cumplimiento o el cambio de ciertas leyes o instituciones no son la prioridad de la porción mayor de la población.

Esto nos obliga a que, además de actividad política de los legisladores, están los grandes problemas de la población y las acciones que la ciudadanía organizada deberá hacer en este próximo año, deberá ser enfocada hacia resolver esas necesidades, no sólo a enfrentar al Ejecutivo.

Se ha perdido el rumbo de cómo mejorar las condiciones de vida de la población, de cómo podemos apoyar a la salud, a la educación, a la seguridad. En este próximo año, por no haberlo hecho antes, tenemos que redoblar esfuerzos para recuperar la credibilidad de la población que en los últimos años ha sido manipulada fuertemente. La estrategia deberá ser hacia y con los ciudadanos, no sólo al enfrentamiento con el Ejecutivo.