Hace algunos años hubo una canción que así se llamaba y se cantaba y bailaba en todas las fiestas. Hoy hay una nueva BOA que esperemos que ponga a todos los mexicanos a bailar, yo no diría en contra de, sino más bien a favor de México.

Resulta y acontece que el señor que habita en Palacio Nacional se le ocurrió mandar un propio a un medio de comunicación de los conocidos como nacionales, que les llevaba un documento ultrasecreto donde había una conspiración contra el inquilino de Palacio Nacional, con el fin de que este medio lo sacara al día siguiente en primera plana, pero el periódico no cayó en el juego, así que en la mañanera siguiente, AMLO lo sacó como el gran descubrimiento, pero lo único que demostró es que esta lista del complot en contra de él son los que su cabeza piensa que son sus enemigos, como si los mexicanos pudiéramos tener enemigos entre nosotros mismos, podremos pensar diferente, pero enemigos pueden ser sólo los extranjeros.

En esa presentación de la mañanera, que la proyectó en pantalla, iban los cuatro partidos de oposición: PAN, PRI, MC y PRD. Los medios de comunicación que han publicado las verdades de este régimen y al señor le ha dolido porque como buen dictadorzuelo no quiere que nadie lo exhiba. Periodistas destacados que al igual que los medios han hecho investigaciones que conducen a que nos quieren llevar al socialismo, al estilo Venezuela y Cuba, sumiendo a la población en la pobreza y luego dándole de comer en la mano para que sigan votando por él. Iban también grandes empresarios, conocidos líderes sociales y prácticamente todo México excepto los de su partido.

Como información, Venezuela tenía el 10% de su población en la pobreza cuando llegó Hugo Chávez al poder y hoy tienen el 86% de la población en la pobreza. No tiene alimentos, no tiene un sistema de salud, la mayor parte del país no tiene electricidad, ni agua potable. Cuba está por el estilo después de 60 años de la revolución cubana de Fidel Castro. Pero eso sí, sus familiares viven como príncipes en Miami y aparecen en la revista Fortune como de los más ricos, mientras el pueblo cubano o venezolano se muere de hambre.

Si analizamos aquí en México vamos por ese camino que volamos. Canceló el Seguro Popular, pegándole a los pobres. Canceló el subsidio a las estancias infantiles, pegándole a las madres trabajadores. Canceló los apoyos a las casas de mujeres maltratadas, pegándole a los pobres. En una palabra, le está quitando el dinero a los trabajadores, para dárselo a los flojos que no trabajan, pero sí son clientela electoral.

Dos días después, en una de sus tantas giras electorales, porque no hay nada que inaugurar, sólo echó a andar la construcción del tren Maya que va a acabar con la flora y la fauna tan privilegiada de la zona, lugar único del hábitat del jaguar, que va a acabar con ruinas arqueológicas prehispánicas, pero el tema es que en esa gira lanzó la amenaza de que aquéllos que no están con la 4T, están contra ella, es decir declaró la guerra a los que no piensan como él.

Gravísima esta declaración, o están conmigo o están contra mí, no hay medias tintas y si están contra mí, están contra el pueblo, porque yo soy el pueblo. Una declaración de guerra contra todos los que pensamos diferente.

Bloque Opositor Amplio, BOA lo llamo AMLO, la guerra está declarada.