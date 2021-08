¿Es necesario regresar a clases presenciales? Algunos datos

Por: Benjamín Carrera

La pandemia del Covid-19 modificó el estado de cosas que conocíamos, sin duda uno de los grupos más afectados por esta situación son las niñas, niños y adolescentes (NNA) de todo el mundo, al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación a distancia mientras los centros educativos permanecieron cerrados. Además, si contamos el daño psicológico, el confinamiento en el hogar ha provocado que al menos uno de cada 7 NNA alrededor del mundo sufran de ansiedad y/o depresión.

La desigualdad ha sido cruda, la educación no es la excepción y pues quienes provienen de entornos privilegiados pudieron tener acceso, más allá de las puertas cerradas de las escuelas, a oportunidades y medios alternativos de aprendizaje, con el apoyo de sus padres y con deseos y capacidad para aprender. Quienes pertenecen a entornos desfavorecidos a menudo se quedaron fuera al cerrar las escuelas.

En el plano mundial, de acuerdo con el informe “Los jóvenes y la pandemia de la Covid-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental”, se desprende que el 65% de los jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada adversamente desde el comienzo de la pandemia, como consecuencia del período de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento.

En México el panorama no es distinto, ya que uno de cada diez no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 por falta de recursos o debido a situaciones sanitarias, es decir 2.3 millones de no inscritos por Covid-19, de ellos, 615 mil personas mencionaron que las clases son poco funcionales; 584 mil porque alguno de los padres se quedó sin empleo, y 581 mil por carecer de computadora u otro dispositivo. De los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo 2019-2020, 738.4 mil no concluyeron el ciclo escolar; 98.2 mil de preescolar; 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria; 181.3 mil de educación media y 89.9 mil de superior. Una tragedia.

Las principales razones para no concluir el ciclo escolar fueron: 28.8% Perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas, 22.4% Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos, 20.2% La escuela cerró definitivamente, 17.7% carecía de computadora, otros dispositivo o conexión a internet.

Para Chihuahua no conozco los datos desagregados, pero mi hipótesis es que por las condiciones propias del estado la realidad debe ser más compleja y el tamaño de la población afectada es de casi uno de cuatro chihuahuenses, pues de acuerdo con la última información disponible en cuanto a la matrícula escolar de preescolar de nivel medio superior, para ciclo escolar 2019-2020, se compuso de 126,056 inscritos en preescolar, 418,256 en primaria, 190,095 en secundaria y 146,846 en el nivel medio superior.

Entiendo que no es tarea sencilla organizar el regreso a clases de forma presencial, las razones y los beneficios que eso trae para nuestros NNA es vital para ellos, tan simple como que se trata de su presente y por tanto del futuro de Chihuahua, invito a que discutamos entre todos con el consejo de los expertos el cómo sí regresar, decidamos invertir lo que sea necesario para poner en condiciones todas las escuelas y asegurar un regreso ordenado, gradual y seguro.





“La educación es el camino, no el objetivo”