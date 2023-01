¿Es necesario un plebiscito sobre la Torre Centinela?

Sé que el inicio del año no ha sido bueno para muchos chihuahuenses, sobre todo para los que vivimos en la primera orilla de Latinoamérica, pero desde este espacio de comunicación y reflexión, les mando un abrazo por este nuevo año, esperando que el veinte veintitrés sea mejor que el 2022, pleno de salud y trabajo, ya el dinero y la felicidad vendrán por añadidura.

Tal vez en la vorágine propia de las fiestas de los días pasados pudo pasar inadvertida la solicitud formal de un grupo de ciudadanos y de los diputados de mi fracción parlamentaria para que el Instituto Estatal Electoral lleve a cabo un plebiscito y una consulta popular sobre la Torre Centinela.

Para poner en contexto a los lectores, la famosa Torre Centinela es un edificio de 20 pisos que se pretende construir en el centro de Ciudad Juárez, con la intención de poner ahí el centro de mando de, según esto, algo así como 4 mil cámaras, la inversión programada hasta el momento es de 4,200 millones de pesos.

Para quien escribe, tal gasto es, además de excesivo, innecesario, ya que no se ha explicado cómo le harán para atender de manera efectiva los delitos que se vean en las cámaras instaladas, ya que no se van a contratar más elementos policiacos, es decir, le van a poner llantas nuevas y van a pintar muy bonito un carro clásico, pero no le van a poner motor…

Así pues, es claro que no queda claro cómo es que abona a tener mayor seguridad, pues eso mismo nos dijeron sobre el replaqueo y a la luz de los últimos acontecimientos en Juárez es evidente el fracaso de la estrategia y la falta de una urgente pero verdadera coordinación con los otros niveles de gobierno.

El gasto es tan enorme, que incluso si consideramos que invertimos la mitad del monto, es decir 2,100 millones de pesos, nos alcanzaría para comprar 2,000 aulas móviles que podrían servir para equipar muchas escuelas a lo largo y ancho del estado de Chihuahua y dar así educación a miles y miles de niños.

De manera consensada, o mejor dicho en una clara estrategia de nado sincronizado, varios actores políticos han intentado denostar la solicitud presentada porque según esto, a la gente no se le debe consultar aspectos que tengan que ver con presupuesto y seguridad, como si no fueran asuntos que afectan de manera directa la vida de los habitantes de una entidad, y lo más importante, que se trata de un derecho consagrado en diversos ordenamientos legales.

Supongo tienen miedo, los mismos, por cierto, de que suceda lo que pasó en la ciudad de Chihuahua en el plebiscito de 2019 sobre el tema de alumbrado público, donde miles de ciudadanos hicimos historia al rechazar lo que a todas luces era un negocio, tal y como pinta ser, la bautizada por el ingenio popular, la “torre centavera”. Pero ahora dicen estar seguros que están en lo correcto, entonces que le pregunten a la gente y tan tan.

Sólo resta la resolución del IEE de Chihuahua al respecto, esperemos no se deje presionar por las autoridades estatales y siga desempeñando de forma correcta su papel y decida a favor de la participación ciudadana, porque además de ser el camino correcto, es el paso correcto para que “primero sea la gente”.





Economista. Diputado local