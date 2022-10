Es que es una corcholata

Por: Francisco Navarro Pastrana

Esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en uno más de sus exabruptos con el micrófono, se lanzó contra los gobiernos de los estados que no son gobernados por Morena y los hizo responsables de los niveles de inseguridad que enfrentan. Politizar la seguridad siempre ha sido una ruindad, pero aquí lo verdaderamente lamentable es que una expresión de esa naturaleza proveniente del Secretario de Gobernación ya no sorprende, pues con él lo común son las expresiones que, en lugar de abonar a la construcción, destruyen.

Las expresiones vienen en medio de la aprobación que las legislaturas de los estados tienen que hacer sobre la reciente reforma a la Constitución por este intento de militarizar el país. El Secretario de Gobernación es el encargado de cabildear con las legislaturas y le ha servido de pretexto para placearse por el país y seguir siendo una más de las corcholatas del Presidente.

Hago un paréntesis aquí para explicar por qué estoy de acuerdo con que el Presidente le haya puesto ese mote a sus sucesores: las corcholatas sólo sirven para una cosa: tapar. En realidad, son sólo tapaderas y el Presidente necesita a su lado justamente eso: gente que le tape todo lo turbio que hay en torno suyo. Y como las tapaderas sirven para una sola cosa, una vez que han cumplido su función se tiran a la basura, y ese seguramente será el destino de estos personajes cuyo comportamiento ya resulta verdaderamente indigno, por decir lo menos.

Regreso pues con el Secretario de Gobernación, corcholata del Presidente, que en lugar de construir destruye y politiza con un tema tan sensible como lo es la seguridad. En honor a la verdad, no tiene la calidad para hacerlo pues él es parte del problema (lástima que no lo sea de la solución), pero, también en honor a la verdad, ¿por qué habría que esperar soluciones de alguien que pareciera ha sido puesto donde está precisamente para generar problemas?

Es una verdadera lástima y preocupación que la seguridad se atienda desde una óptica electorera. No comparto en absoluto esa postura, porque nos perjudica muchísimo a todos y la criticaría igual proviniera de donde viniera. Lástima que Morena no entienda que es gobierno y que su responsabilidad no la puede rehuir o reusar, pero es que los hijos son reflejos de los padres y, si el Presidente y su Secretario de Gobernación se han comportado de esta manera, lo natural es que transmitan esa irresponsabilidad a sus huestes.

Adán Augusto López se pinta de cuerpo entero declarando como lo hace y siendo como es. Lo único que nos queda como sociedad es conocerlo y tenerlo muy en cuenta porque al ser corcholata del Presidente lo vamos a seguir viendo y oyendo. Una pena que el Secretario de Gobernación sea un factor de discordia entre los mexicanos. Si asumiera su responsabilidad y liderazgo, como debiera, su actuación podría contribuir a generar un ambiente de concordia y civilidad entre los mexicanos y abonaría en la construcción de la paz que todo México necesita. Ojalá lo entendiera.