Es urgente replantear la estrategia para la atención a los incendios forestales

No cabe duda que el fenómeno del calentamiento global se nos presenta cada día en forma más evidente. Científicos en todo el mundo presentan resultados de múltiples estudios que así lo demuestran. Y sus efectos son cada vez más catastróficos, como el aumento en la velocidad de los deshielos en los polos, las inundaciones excepcionales en algunas regiones del mundo y las sequías cada vez más intensas y prolongadas en otras partes.

Si las condiciones están cambiando, debemos entonces generar las estrategias necesarias de mitigación y adaptación para enfrentar esta nueva realidad. Las lecciones que nos está dando la condición de sequía extrema que tenemos en el estado obligan a repensar las formas en que debemos a futuro enfrentar los incendios forestales como los que se han presentado últimamente en nuestros bosques.

El primer tema es el de los presupuestos que se asignan para este programa, tanto por el gobierno federal, a través de la Conafor, como del Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Desarrollo Forestal. Desafortunadamente, las noticias en este tema no son muy alentadoras. A la Conafor en el estado le han reducido su presupuesto, que en 2016 llegó a tener 419 millones de pesos y en la actual administración bajó en 2019 a 158 millones y en 2020 a sólo 101 millones; es decir, sólo un 24 % de lo asignado en 2016. En el caso del Gobierno del Estado, los años en los que se tuvo el mayor presupuesto fueron en 2012 con 113 millones y el 2013 con 144.9 millones. En el presente ejercicio de 2021, el presupuesto asignado es de 17 millones de pesos, que representa sólo el 12% de lo autorizado en 2013.

No hay duda de que tanto la Conafor en el estado, como la Dirección de Desarrollo Forestal, cuentan con personal con buen conocimiento y experiencia, pero si no se les asignan los suficientes recursos, no podrán hacer mucho. Urgen, por lo tanto, acuerdos a los más altos niveles, tanto federal como estatal y no sólo de los gobiernos, sino también de los respectivos congresos, para que se tome en cuenta la importancia que tienen nuestros bosques y se asignen los recursos que verdaderamente se necesitan para asegurar su buen manejo y conservación.

Con más recursos, se podrán reforzar las acciones de prevención, tan necesarias para reducir el número de incendios. Se podría además contar con el suficiente número de brigadas, capacitadas y bien equipadas en todo el estado, con refuerzo especial en las zonas de más alto riesgo. Fortalecer su equipamiento con herramientas, equipo de protección, más y mejores vehículos y prever el suministro ágil y suficiente de agua, alimentos y un esquema de atención con primeros auxilios cuando se presenten situaciones de emergencia.

La sociedad chihuahuense ya ha demostrado su empatía y solidaridad con los brigadistas, ahora corresponde a los gobiernos replantear el programa y asignarle más recursos, ya que ha quedado demostrado que los que actualmente se destinan son insuficientes. De hecho, es tiempo de pensar en que la Dirección de Desarrollo Forestal se transforme en un organismo autónomo de mayor jerarquía y con los recursos suficientes para atender el desarrollo y la protección de nuestros valiosos recursos forestales. Ya no hay tiempo que perder.