¡Es Xochitl!

Llevo ya tiempo, en este espacio y en mi programa de radio, rogando por un giro de guión de parte de la oposición para que se hagan cosas diferentes y esperar un resultado también diferente. Parecía que nada iba a poder hacerle entender a los dirigentes nacional de los tres partidos de la alianza, que las cosas no van bien con su narrativa, que nadie les cree y que esa dirección iba al fracaso. Si les soy sincero, no tenía fe en que algo pudiera suceder. Pero esta semana las cosas se movieron bastante.

De pronto apareció Xochitl Galvez a la escena. Un personaje muy diferente a los que, hasta ahorita, hemos visto que quieren competir por la candidatura del frente. Xochitl representa algo que los demás no pueden y es esa lucha social que ha vivido y encabezado por muchos años. Es un ejemplo de éxito de escala social y progreso de una persona que venía de los problemas más comunes de los mexicanos: pobreza, violencia familiar, discriminación, etc; a ser una ingeniera en computación con una empresa de desarrollo de software.

Más allá de esta historia, lo que también hace diferente a Xochitl es su sinceridad al hablar, sabe reconocer lo que está haciendo bien el presidente y esto es algo que la gente valora mucho. Es la única que entiende que AMLO tiene una aprobación superior al 60% en el final de su mandato y eso no es magia. Sabe que hay muchas cosas positivas y las reconoce, pero además, promete mantenerlas y mejorarlas. También sabe señalar muy claramente y de frente, lo que está mal. Es la única que más allá de declaraciones en medios, ha llegado con una orden judicial de amparo que le ganó al presidente.

Podría resumir a Xochitl como lo más izquierda que tiene la derecha y esta es la única fórmula que podría hacerle ruido a Morena en esta elección que se avecina. La gente realmente estaba desmotivada por lo que se venía como candidatura y en solo 7 días, se vio un movimiento increíble en redes y grupos de whatsapp para recolectar firmas por X.Galvez.

Hay un factor de riesgo que sería el uso de esta candidatura como una moneda de cambio para asegurar la candidatura a jefa de gobierno de la CDMX. Xochitl, a pesar de ir más arriba en las encuestas de la Jefatura, sabe que la dirigencia nacional del PAN no le dará la candidatura. Por eso también quiso entrarle a esta, para elevar el costo y sentar en la mesa a la cúpula del PAN y negociar esa candidatura. Esa jugada calculadora puede ser otro golpe contundente a la alianza opositora, después de que Lily Tellez mandara a la basura el proceso diciendo que es fraudulento.

Creo que Xochitl es la única figura que podría llegar a competir un poco contra Morena. Además, es la persona que sería más compatible con la agenda de Movimiento Ciudadano, por lo que tendría más posibilidades de lograr sumarlos.

Sinceramente, no creo que dejen a Xochitl llegar a la candidatura, porque no es una persona que sabe jugar dentro de los partidos. Esto no les gusta a los dirigentes y le meterán el pie, pero esto les saldría muy caro. Veamos que sucede.