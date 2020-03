Escarnio a MORENA

Como un ultraje se afana y en una afrenta a MORENA; intenta volver “sin pena”, el audaz Víctor Quintana

Así como un escarnio, como un insulto, como un ultraje y una humillación al partido MORENA, y a los que somos sus miembros, el señor Víctor Quintana Silveyra, después de haber sido expulsado de MORENA, el 29 de septiembre de 2016, por traición y abandono del mismo, para ingresar a un régimen gubernamental de un partido de oposición, “el PAN”; circunstancia de la que yo aseguro que tanto él como otros seguidores, siempre fueron y han sido miembros camuflados del mencionado partido; buscando infiltrar y vulnerar a MORENA, y obteniendo premio de satisfacción por lo mismo, desea regresar para -según él- postularse a la gubernatura del estado. No alcanzo a dimensionar su insolencia, al pensar que MORENA sólo pigmeos mentales lo constituimos; y por supuesto mi opinión es como militante y analista político; y no como consejero del Consejo Consultivo que soy de mi partido, pues Víctor Quintana Silveyra, jamás activó dicho consejo, para solo él, poder decidir y medrar a sus anchas. Vean ustedes…según nuestros estatutos el artículo 33, prevé: “Un Consejo Consultivo integrado por personas de probada honestidad y reputación reconocida en las diversas áreas sociales, con el fin: primero – de apoyar con información y análisis el desempeño de las funciones del comité; y segundo… colaborar en la difusión de los objetivos y plan de acción de MORENA en el estado”. Como le estorbaba dicho Consejo, jamás lo activo ni apoyó. Así el Prof. Martín Chaparro, recibió un comité estatal que incumplía los ordenamientos estatutarios; y apenas hasta estos días como Presidente interino, el Prof. Chaparro ha coordinado algunas reuniones de los miembros que fuimos nominados entonces, para la activación de dicho Consejo. Si este consejo hubiese operado, se habría podido elegir presidente estatal suplente de inmediato; y sancionado la compra del inmueble de MORENA; y además cada uno de los aspectos de su funcionamiento. Este es el tipo de maniobras que acostumbra hacer el Sr. Víctor Quintana. Para los que tenemos muchos años en la observancia de las conductas políticas… sabemos con claridad que gracias a incondicionales adeptos de Quintana, beneficiarios en sus tiempos de presidente, buscan que regrese; él y ellos saben que no es “gallo” para la gubernatura, pues la militancia lo repudiamos; pero intentan hacerle ver al próximo candidato oficial, que Víctor, tiene un capital político que le puede ofrecer, a cambio de volverse a incrustar en el nuevo gobierno; él y sus corifeos; con lo que lograrían ser… los mejores caballos de Troya del PAN; en el gobierno. Habrá de tener buen cuidado el ungido de que se trate, de no caer en las manos de estos espurios personajes; los que tenemos conciencia de las acciones y propósitos de MORENA, en aquella anterior ocasión callamos; por no lastimar el gobierno de AMLO; hoy es totalmente diferente, no permitamos más parásitos ni rémoras en MORENA. La honestidad debe distinguirnos; deberán quedar fuera todos los advenedizos; a más de los corruptos e infiltrados, en el nuevo gobierno que de nuestro partido se derive.

La dignidad y el decoro en un político honesto, deben prevalecer.