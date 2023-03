Son los tiempos de las mujeres, la continuidad de la Transformación de México debe permanecer en un Estado de Derechos y las mujeres de izquierda somos la opción. Heidi Segovia.

¿Está México preparado para que una mujer sea presidenta de los Estados Unidos Mexicanos? Mi respuesta es sí, las y los ciudadanos sabemos que los acuerdos que realizan las mujeres son más duraderos y que las decisiones administrativas, judiciales y legislativas están encaminadas a formar un Estado de Derechos tanto para hombres como para mujeres.

El feminismo de hoy es un feminismo que debe transformarse, debe procurar la vigencia de los derechos humanos conquistados por siglos, pero también debe de permanecer el respeto a los derechos de los hombres, porque sólo juntos en igualdad los hombres y las mujeres podemos transformar las familias, las colonias, los municipios, los Estados y por supuesto nuestro México.

Las reformas constitucionales que ha presentado nuestro presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y que han sido aprobadas por los diputados federales, por los senadores, así como por los diputados de los Estados, todas han sido reformas del pueblo de México.

La Cuarta Transformación vino a cambiar las conciencias y mediante la reforma constitucional de 2019, las mujeres de forma paritaria podemos ocupar espacios en el poder Ejecutivo, poder Legislativo, en el poder Judicial e incluso en los órganos constitucionales autónomos.

Esta reforma obliga a los partidos políticos a que registren de forma paritaria a mujeres para los cargos de elección popular, por ello hemos visto no sólo registros sino también resultados electorales favoreciendo a las mujeres.

Esto que les comparto ha sido el preámbulo para que hoy pueda decirles que son los tiempos políticos de las mujeres y de la ratificación de la izquierda como forma de gobierno.

Soy coincidente con la Dra. Claudia Sheinbaum con los valores del humano, para ella el humanismo mexicano es la frase que lo refleja el presidente Andrés Manuel López Obrador: Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber nada más humano que esa frase porque tiene en su contenido mucha fortaleza, digamos ideológica, política, porque finalmente es hacer gobierno para disminuir desigualdades y erradicar la pobreza, pero al mismo tiempo tiene un sentido humano enorme que no vamos a estar bien nunca sin ver si hay desigualdad, hay seres humanos que no tienen lo mínimo indispensable.

Para la Dra. Claudia Sheinbaum la continuidad quiere decir que sigamos luchando por un México con justicia, quiere decir que no regrese la corrupción, quiere decir que no regrese un modelo en donde se crea que apoyando a los de arriba se va a beneficiar a los de abajo, quiere decir que tenemos que seguir construyendo el México de un Estado de bienestar con más derecho a la educación, con más derecho a la salud, con más derecho a la vivienda, que sigan mejorándose las condiciones de vida.

Todo mi apoyo para que la Dra. Claudia Sheinbaum gane la encuesta de Morena, y sea nuestra presidenta de la República.



¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!