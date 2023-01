Esclavistrología

Por: Marco Antonio Sáenz Valenzuela.

Más de alguna vez, en redes sociales o con amigos hemos escuchado frases como:

- “Los tauro y los libra no son compatibles”

- “Los géminis son unos mentirosos”

- “Los escorpio siempre son muy sentimentales”

- “Como eres acuario y hay luna llena, tienes que salir a llenarte de energía”

Muchos de estos comentarios abundan constantemente en nuestro diario vivir.

Pero, ¿realmente un signo zodiacal o un astro tiene mucho que ver con nuestras formas de actuar?

Para esto, quiero empezar a hablar de la libertad individual que tenemos. ¿Cuándo nos sentimos libres? ¿Por qué somos libres?

En otro de mis escritos, llamado “Humanimales Anihumanos”, desarrollo un poco la idea de la perfectibilidad del ser humano, en tanto que es persona. En este sentido, me permito recordar algunas ideas imprescindibles para la comprensión de este texto:

- La racionalidad fundada en nuestra esencia, no determina nuestra naturaleza. Puesto que no somos perfectos de golpe, así como los animalitos, desde que nacen traen inscrito en su naturaleza la perfección, innatamente son perfectos, así tal cual, perfectos de golpe.

- Sin embargo, el hecho de pertenecer a una categoría de ser-racional nos permite la facultad de la perfectibilidad. Los animales y todo lo que existe en el mundo, es perfecto del golpe. El ser humano es perfectible, pues tiene oportunidad (y la dicha) de evadir su propia naturaleza.

- Por lo tanto, por más que deseemos ser inherentes a una especie de naturaleza, lamento decir que, nuestra naturaleza es la no-naturaleza.

Con todo esto, nuestra no-naturaleza, se ve complementada por algo que conocemos como “libertad”, que es esa capacidad que tenemos de elegir dentro de un mundo de posibilidades alternas. Por ejemplo, yo puedo elegir hacer el bien o el mal, pero no puedo elegir ser invisible o no (al menos físicamente). Podemos elegir entre lo que queremos y no queremos. Retomando lo que antes decía, puedo elegir cada día irme perfeccionando, pues somos seres perfectibles, sin embargo, no puedo elegir ser perfecto de un instante para otro.

Ahora, esta libertad, más allá de ser algo bueno o malo, el margen es el siguiente: mi libertad termina donde la del otro comienza.

Recapitulando, somos seres perfectibles, acompañados de una libertad, pues no estamos determinados. ¿Por qué no estamos determinados? Porque tenemos la capacidad de elegir entre lo que queremos ser o no-ser (libertad). Si estuviésemos determinados, no podríamos elegir las cosas que queremos, incluso, no tendríamos que elegir, pues la naturaleza propia que acompañaría la existencia sería mecanicista.

¿Alguna vez te has preguntado si eres esclavo de algo/alguien?

Con frecuencia conozco personas que se conciben como entes completamente libres, llenos de independencia en todos los sentidos. Pero este conocimiento queda limitado cuando escucho o me hacen ver que su existencia está predeterminada por algún signo zodiacal o algún evento natural.

Realmente, los signos zodiacales, la posición de un astro u horóscopo, jamás va a preceder la existencia de alguien. Si así fuese, nuestra existencia tendría un sentido concreto, estaría determinada por una fuerza cósmica, y seríamos seres completamente limitados en torno a decisiones.

¿Por qué? Como ya he explicado antes, nosotros como seres humanos, siendo individuos, personas, tenemos la dicha de elegir sobre cualquier cosa (incluso sobrepasar las barreras de la libertad). Y no podemos anclarnos en la determinación de un astro o posición cósmica.

Me viene a la mente que, hace algunas semanas escuchaba con mi novia un programa de radio de Cd. Delicias, sobre alguien que adivinaba el futuro, tan sólo con saber el nombre y la fecha de nacimiento. Sus conclusiones eran:

1. “Estás pasando por un momento muy fuerte en tu vida, tienes que tener paciencia”

2. “Hay alguien cercano a ti que no te quiere y te transmite malas vibras, te desea el mal”

3. “En estos días algo muy bueno te ocurrirá”

Y me hacía reflexionar algunas cosas:

1. La existencia del ser humano, en sí misma está acompañada de retos. ¿Qué tipo de retos? Superarse, vencer los miedos, inseguridades. Algo que aprendí firmemente en filosofía es que, cada persona tiene una historia de vida. Con los estudios de psicología lo corroboro. Cada persona tiene heridas de su infancia, que hacen ser a la persona, como hoy es. Y para pasar por todo esto, tenemos que integrar demasiadas cosas en nuestra vida, y tener paciencia, evidentemente, en todos los aspectos de nuestra vida.

2. La compatibilidad de la personalidad con los demás no siempre será al 100%. Con frecuencia chocamos con las personas, pues su personalidad no está acorde a nuestras convicciones. Un principio de vida es que, no siempre podemos quedar bien con todos, ni caerle bien a todos. Siempre habrá alguien que no le gusta vernos superarnos, cumplir metas, vernos felices, etc. Alguna vez leí una frase de Carl Jung que decía: “La primera causa de conflicto en la vida era la incompatibilidad entre la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida”.

3. Aprender a agradecer por las cosas buenas, nos lleva a ver en lo cotidiano las cosas buenas. Todos los días hay cosas buenas. Cuando alguien nos dice que algo bueno nos va a pasar, abrimos las expectativas a mirar el mundo con ojos de recompensa (como debería ser siempre). Entonces, escuchar esto, nos condiciona o nos programa para esperar algo mínimamente bueno. Te hago una invitación a reflexionar: desde que te levantaste, ¿qué cosas buenas te han sucedido? ¿despertar? ¿un buen desayuno? ¿un trabajo estable? ¿un abrazo? ¿un encuentro inesperado? No fue necesario que algún vidente te dijera que algo bueno te iba a pasar hoy.

Son cosas de la vida diaria. Todos tenemos problemas y dificultades, tenemos cosas hermosas y por las cuáles agradecer, nos desenvolvemos en un circulo social donde interactuamos con diferentes personas, algunas nos quieren y otras no. En este mundo, hay de todo y vivimos de todo.

Consecuentemente, podemos decir que un astro jamás podrá determinar nuestra existencia. Si así lo fuese, no seríamos libres. Andaríamos por la vida actuando como robots, programados para cumplir con funciones específicas para lograr un objetivo concreto. El ser humano, en tanto que es libre, efectúa acciones específicas libremente. Incluso, libremente se entrega a la esclavitud. No hay nadie más libre que, aquél que cede libremente su libertad. Llegamos a objetivos concretos, pero porque así es como lo hemos determinado libremente y no por programación natural.

En este sentido, ¿qué hay con las consecuencias de las acciones?

Las consecuencias en nuestra existencia, descansan en los hombros de la responsabilidad de los actos que cometemos. Más allá de hacerlo consciente o inconscientemente. El ser humano, por ser lo que es, se hace responsable, y no podemos delegar la responsabilidad a una “adivinación” o a un astro. ¿Cuándo hemos escuchado que alguien ha violado la ley por ser Géminis? ¿o que alguien llega al trabajo tarde porque es acuario? Simplemente, está fuera de los límites de la persona.

Como ya mencionaba anteriormente, cada persona trae heridas de su infancia, heridas que se tienen que sanar para poder integrar la personalidad. No podemos excusarnos que somos demasiado enojones, explosivos, posesivos, sentimentales, etc. Porque somos escorpio. Está fuera de lugar para dar explicaciones.

Es importante no caer en un determinismo ilusorio. Del 1 al 10, ¿qué tanto impacta leer sobre un horóscopo en mi vida?

Recordemos que la astrología es una pseudociencia, pues se basa en creencias y opiniones, carece de un método científico, y se basa en un conocimiento a priori. Soy fan de los astros, en efecto, me gusta definir la astrología como un arte. ¿cuántas veces no disfrutamos ver la luna, las estrellas, cometas? Claro, disfrutamos contemplar, sólo eso… contemplar.

Quisiera cerrar este escrito con una frase de un filósofo que me encanta:





“El hombre está condenado a ser libre”

- Jean Paul Sartre.