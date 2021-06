Escuchar para entender

La polarización, el desconocimiento, los medios y los rumores, entre otros canales, han incrementado considerablemente la reacción a “responder” ante algún comentario o historia con el cual no estamos de acuerdo, no importando si sabemos o no del tema. Estamos acostumbrándonos a escuchar para responder. Es tiempo de empezar a ejercer una de las libertades más valiosas del ser humano, la capacidad que tenemos de decidir, ante un comentario o historia, la reacción de nosotros.

Un ejemplo muy común en estos tiempos es la reacción ante una persona que apoya los comentarios y decisiones del Ejecutivo federal. Inmediatamente la reacción es, ¿cómo puedes creer eso?, ¿qué no ves los datos?, ¡es increíble que defiendas!

Definitivamente debemos de cambiar nuestro esquema y aprender a escuchar. Hay razones para que algunas personas piensen diferente. Situaciones vividas o información diferente que tiene cada persona. Afortunadamente somos diferentes, pensamos diferente, tenemos diferentes entornos e historias, y esto es parte del porqué sus comentarios son diferentes.

El escuchar es una acción de nosotros hacia los demás, no importa si la otra u otras personas saben escuchar, lo importante es que nosotros sepamos o aprendamos a escuchar y esto nos facilitará el entender a las otras personas. Y no significa, de ninguna manera, estar de acuerdo o aceptar lo que otra persona diga o piense. Significa valorar el comentario de los demás con el mismo valor de nuestro comentario. Sé que muchas veces es difícil y probablemente inaceptable, pero debemos de “practicar” una y otra vez, con el deseo de “entender”, de esta manera podemos lograr, por lo menos, una mejor convivencia en nuestros grupos sociales, llámense familia, amigos, etc. Recordemos que si deseamos un cambio, éste debe de iniciar por nosotros, es de adentro hacia afuera, no importando si los demás cambian.

El primer cambio de nosotros hacia los demás es el deseo de escuchar a la o las otras personas, o sea, mi “genuino” interés de ¿saber qué piensa?, ¿qué dice?, ¿por qué? Otro cambio es poner atención, esto es con los cinco sentidos, no celular, no distracciones, ni interrupciones, ver a los ojos de la otra persona, pero más importante, intentar sentir lo que está sintiendo cuando nos está compartiendo su punto de vista. Uno más es eliminar los juicios inmediatos en tu cerebro mientras la persona habla y comparte su opinión, y mucho más allá, los juicios inmediatos con respuestas interrumpiendo o suponiendo que.

Ahora sí, después de “escuchar” y entender a la otra persona, podemos dar nuestro punto de vista, que puede o no ser coincidente y explicar las razones de por qué pensamos así. No nos dejemos arrastrar por juicios de valor o frases construidas por el entorno de medios donde nos movemos.

En la medida que aprendamos a escuchar para entender, podremos no sólo establecer una conversación de amigos, sino también saborear las diferencias y la riqueza de pensamiento que se tiene entre las personas que nos rodean. Hoy más que nunca debemos de poner el ejemplo y empezar a escuchar más, a entender más y valorar las opiniones, así como hechos, con la finalidad de tener relaciones armónicas y poder lograr convivencias de riqueza en la diversidad.