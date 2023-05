La complejidad de gobernar el país en la actualidad consiste en atravesar la vereda existente entre la esperanza y la realidad; la esperanza es lo último que muere, así reza el dicho popular, ya que el ser humano se mueve a partir de aquello que le representan sus anhelos, los deseos de avanzar en la vida. Pero la realidad se presenta como un hecho meramente objetivo, lejano al sentimiento interno de la persona, un signo inequívoco de la existencia de circunstancias que escapan a la voluntad y a las aspiraciones que tenemos los individuos.

Siendo así, esperanza y realidad, son dos elementos que en los próximos meses jugarán un papel fundamental en el convencimiento social; existirán razones, fundadas y motivadas en extensos estudios, para generar en los diversos estratos sociales una esperanza, según el público, de que después de la elección del 2024 estará mejor.

Quienes son beneficiarios de los programas sociales que buscan combatir la pobreza extrema anhelan contar con un mejor entorno, tener acceso a alimentación, salud y vivienda; por decir los más indispensable; quien está en pobreza busca salir de esa condición y brincar a la clase media que le permita, además de la salud, alimentación y vivienda, que sus hijos tengan educación de calidad y contar con un ingreso más estable. Quien tiene un negocio, pequeño o mediano, buscará estabilidad en un primer momento y, después, tratar de crecer con algún crédito accesible, cómodo y que no se lo coman los intereses, los trámites y los impuestos. El gran empresario anhelará que el SAT sea más accesible, que las auditorías sean menos excesivas y que los gobiernos inviertan más para que la industria crezca y no se presente un problema financiero que comprometa sus activos y acrecente sus pasivos. Todos en el país esperamos vivir seguros, que nuestros hijos vivan en un mejor entorno, que la vida sea más llevadera con los satisfactores más elementales, según la escala de valoración que cada persona tiene. Pero, estimado lector, todo lo anterior es la esperanza, el anhelo que todos sin excepción tenemos.

Ahora bien, la realidad, esa que se presenta de golpe, nos dice que en 2025 puede darse una crisis económica severa en el país; aunque ésta puede adelantarse abruptamente; lo dijo el presidente hace unos días en la Mañanera; así mismo, esta realidad nos dice que al cancelar el Insabi no hay garantía de atención para la población sin seguridad social, no dice quién dará tercer nivel de atención a los pacientes, es decir, las enfermedades de alto costo que requieren financiamiento del Fonsabi, por lo que, ante la ausencia de servicios públicos, las familias seguirán arruinando su economía al tener que recurrir al gasto de bolsillo.; es decir, la realidad dice que no tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca.

La terca realidad nos dice que de seguir la misma estrategia de combate a la inseguridad nuestros indices de homicidios crecerán; la realidad señala que seguir negando que el fentanilo no es asunto nuestro nos atropellará en lo interno y en lo externo como país; esta realidad que tenemos en el país nos dice que si seguimos sin mecanismos de control en nuestras fronteras la migración rebasará toda acción de gobiernos locales y el crimen seguirá haciendo un gran negocio con el tráfico de personas; la realidad del México de hoy nos dice que el modelo de gobierno que tenemos pone en riesgo la esperanza de un futuro mejor que anhelamos todos.

Así, la esperanza y la realidad serán el centro del debate próximo, quien logre construir una narrativa que convenza que es posible transformar la realidad es un mejor presente en el futuro inmediato, será quien tenga éxito. Tiempo al tiempo, por lo pronto no dejemos de soñar con un futuro mejor, aunque la realidad nos quiera hacer cambiar de opinión.





ALEX DOMÍNGUEZ