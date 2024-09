Esperanza y resultados

Mucho se ha discutido a propósito del fenómeno que ha significado el nivel de aprobación del presidente a pesar de unos resultados que en casi cualquier ámbito de su gobierno no sólo quedan a deber, son contundentemente negativos, en unos casos dramáticos.





Van algunos datos, los que son, no los de alguna extraña realidad alternativa. En percepción de corrupción México ocupa el lugar 126 de 180 países estudiados según Transparencia Internacional. 400 mil mexicanos que se encontraban en pobreza moderada pasaron a pobreza extrema según el último estudio de Coneval, 30 millones de personas que tenían acceso a servicios de salud ya no lo tienen según el mismo estudio. México ha perdido cuatro años de esperanza de vida al pasar de 75 a 71 años, en escolarización (niños y jóvenes que van a educación básica o media superior) tenemos el nivel más bajo desde 2006. Somos el país, entre los países miembros de la OCDE, que menos invierte en educación. La prueba PISA marca un retroceso de 18 años en conocimientos adquiridos por parte de nuestras niñas y niños en matemáticas, ciencias y lectura. Este sexenio cerrará con casi 200 mil homicidios dolosos, más de 800 mil muertes en exceso durante la pandemia, el más bajo crecimiento económico de los últimos cinco sexenios y la mayor inflación en los últimos cuatro. Cierra el sexenio con el aumento de deuda más alto en la historia con 6.6 billones de pesos y más de un billón de pérdidas en Pemex.





Podría llenar varias páginas con datos que demuestran el fracaso de un gobierno. La pregunta es ¿cómo es posible que con estos resultados el presidente cierra con ese nivel de aprobación y además su partido refrenda en el gobierno con 36 millones de votos?





Algunos explican que se debe a los programas sociales y probablemente tengan razón (por lo menos parcial). Desde mi punto de vista habría que explorar también la combinación de tres elementos con los que creo que el presidente y su partido jugaron (de manera exitosa hasta ahora). Por un lado, la natural esperanza de las personas en que las cosas estén mejor, por otro, la invención de un enemigo común y finalmente una narrativa consistente y amplia.





El presidente y su partido se encargaron de decirle a la gente que las cosas podían ir mejor y que si no iban mejor era gracias a los neoliberales, conservadores, fifís, machuchones y todos esos molinos de viento que ya conocemos, para cerrar con mensajes repetidos una y otra vez desde las conferencias por la mañana y replicados en todos los canales posibles. El fenómeno es comunicacional, psicológico, sociológico y tal vez hasta antropológico, diseñado por profesionales.





Para fortuna del presidente y su partido, no se han enfrentado a una oposición sólida y coherente, ya no digamos con objetivos claros y una estrategia. Esto, por el bien de México, tiene que cambiar y no se trata exclusivamente de una lucha para obtener el poder, se trata de mantener una democracia viva y vigorosa donde las mexicanas y mexicanos tengamos alternativas y evitemos la historia que parecía superada, donde un solo partido, una sola persona, acumulaba casi todo el poder con los enormes riesgos y posibles abusos que eso implica.





La receta está dada, pero también, la oposición debe mantener un discurso donde la verdad es la verdad y los datos son los datos. Se deben defender causas y sobre todo, ser congruentes.





Corremos grandes riesgos en este momento histórico, desde la vulnerabilidad de la independencia judicial, hasta la militarización de nuestras instituciones y una alternativa a lo que el gobierno tiene que ofrecer, no solamente es deseable sino necesaria. Dependerá de quienes cuentan con la confianza de una parte de la sociedad estar a la altura de las circunstancias.