Esquemas reportables, un nuevo reto en México

“El pensamiento está libre de impuestos”

Un esquema reportable para efectos fiscales es cualquier plan, proyecto o asesoría, expresa o tácita, hacia materializar actos jurídicos que se generen o puedan generarse, directa o indirectamente, con el fin de obtener un beneficio fiscal en México. Con ello, se impone una nueva obligación a los asesores fiscales y, en su caso, a los contribuyentes para revelar ante el SAT los esquemas que adoptarán o adoptaron los contribuyentes, con el propósito de obtener un beneficio fiscal.

Antecedentes

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el lugar 83 de 106 países en recaudación fiscal en 2018 con 16.1% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que Francia es el país que más recauda con 46.1% de su PIB; por otro lado, de acuerdo con la OCDE, es necesario que México realice reformas fiscales que permitan mejorar la recaudación fiscal con respecto al PIB.

Desconocer los efectos fiscales de los actos jurídicos recaracterizados sólo es posible mediante alguna de las facultades de las autoridades fiscales como son las órdenes de visita

La OCDE, en el proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el traslado de Beneficios de 2015 de la Acción 12, plantea a los países miembros a exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, con énfasis en dos objetivos:

Aumentar la transparencia facilitando a la administración tributaria información anticipada acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas con el fin de identificar a los asesores fiscales y a los contribuyentes usuarios de tales estructuras, que minimicen esos riesgos de elusión fiscal. La disuasión, ya que es más probable que los contribuyentes lo piensen dos veces antes de poner en marcha un esquema de planeación fiscal si están obligados a revelarlos a las autoridades.





Esquemas reportables





Un esquema reportable para efectos fiscales es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México.

De este modo, se impone una nueva obligación a los asesores fiscales y, en su caso, a los contribuyentes de revelar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los esquemas que adoptarán o adoptaron los contribuyentes, con la finalidad de obtener un beneficio fiscal.

Entre otra información a revelar se destaca lo siguiente:

Cada una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal, incluyendo las disposiciones jurídicas aplicables. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado.

Lo destacable de la revelación es que no es vinculante con la autoridad fiscal, ya que la simple revelación por sí misma de un esquema reportable no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales, es decir, nos deja en incertidumbre acerca de las consecuencias de lo cumplido.

Por lo anterior, cuestionarnos si la sola revelación del esquema no implica una aceptación de las autoridades fiscales y sus efectos, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de no hacerlo? Con respecto a las Infracciones y Delitos Fiscales en el CFF, donde se establecen sanciones que van de los cincuenta mil a los veinte millones de pesos, para quien no revele el esquema del que se obtendría un beneficio fiscal; es evidente que las autoridades fiscales no están de acuerdo con el uso de esquemas, ya que si está permitido el adoptarlo se distorsiona el hecho generador de la contribución, conocido como elusión fiscal.

Dudas y comentarios

cpedgarcordova@gmail.com