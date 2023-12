Esta hermosa época: esperanza y balance

Esta maravillosa época del año, nos llena de esperanza el nacimiento del Niño Jesús, ojalá seamos capaces de que crezca dentro de nosotros. Me encanta que el acontecimiento se haya llevado a cabo en un rincón silencioso y humilde, en un claro mensaje de lo que es fundamental: esperanza y sencillez.

El nacimiento del niño Jesús es un acontecimiento tan importante, dice mi tía Alma, que logra parar el mundo; nos lleva a la introspección y a que saquemos la generosidad. Cristo es increíblemente democrático y parejo: nace cada año en cada uno de nosotros, en todas y todos, por tanto, hay buenas noticias y un motivo de gran alegría: es NUESTRO Señor y Salvador. Dios vivo y hombre llega en medio del cansancio, problemas económicos, inseguridad, problemas familiares, oscuridad o soledad.

Son fechas también de mucha presión de todo tipo: económicos, cierre de año, balance de lo que se hizo, estrés, necesidades y gastos considerables para las familias. Especialmente complicado para quienes sufren de soledad, problemas de salud, duelos, enfermedades mentales / emocionales, de aprietos para quienes se encuentran en la precariedad. Esta puede ser una época que se banalice y se pierda el verdadero sentido. Quienes nos encontramos en posibilidad de dar, económico y emocional, debemos hacerlo con quienes sufren y donde el rostro del Salvador se evidencia.

Desde esta columna, me permito hacer el cierre de este año: inevitable reflexionar sobre los logros alcanzados, los fracasos y los desafíos enfrentados. Debemos ser increíblemente responsables con lo que hacemos y sobre todo con lo que no hacemos; “esta chamba” que la gente nos otorgó, es efímera, debemos corresponder esa confianza.

Desde la curul, pero también muy de cerca al distrito 12 que tengo el orgullo de representar quiero compartir con ustedes una mirada retrospectiva y, sobre todo, prospectiva a trabajar con más ímpetu en el cierre de legislatura.

Cada voto, cada debate, cada iniciativa y cada gestión en la calle: cobra un significado único, pudiendo cambiar o tocar la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas.

Durante el año que concluye, trabajamos para abordar temas cruciales. Hemos desahogado más de 50 asuntos en la Comisión que presido a través de la presentación y aprobación de paquetes de iniciativas legislativas. Tuvimos más de 6 ferias de servicios en las colonias, en casa de enlace y atendimos más de 500 gestiones. Aprobamos un presupuesto histórico, por tercera vez sin déficit y realizamos importantes nombramientos.

He presentado 15 iniciativas propias en tan solo 3 meses. Estas propuestas abarcan desde erradicar brechas para las personas con discapacidad, hasta agravar el delito de feminicidio cuando el agente activo tenga impuestas medidas de protección a favor de la víctima.

Como Diputada, agradezco a Dios no tanto la capacidad que me dio sino el saber en qué no la tengo y conformar un equipo de personas extraordinariamente profesionales, competentes y humanas. A Mario, Rogelio, Arturo, Ericka, Loreto, Maribel, Fernando, Georgina, Beli, Alex Mendoza, Toño, Luis Vargas, Diana García, Sofía Díaz, Grisel, Alex Holguín, Luis Báez e Issac Díaz: mi agradecimiento sincero. Gracias al trabajo conjunto.

Al despedir este año, miro con esperanza hacia el futuro, confiando en que el nuevo año nos encuentre renovados y decididos a seguir construyendo juntos un futuro más justo y próspero para todos.

Geo Bujanda.

