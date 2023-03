Está perdido el presidente

Por: Guillermo Luján Peña

No cabe duda que la manifestación ciudadana que se llevó a cabo en más de 110 ciudades del país, el pasado domingo 26 de febrero, demostró con toda claridad que los ciudadanos no quieren que desaparezca el INE, como se pretende en las iniciativas que mandó el presidente al Congreso de la Unión, en su primera iniciativa y luego en el descaro que le llamó el “Plan B”, como si se tratara de salir a divertirse, si no logramos esto, sacamos el Plan B, el cual fue aprobado por la mayoría morenista.

A pesar de que el inquilino de Palacio Nacional había dicho que, si había una manifestación de 100,000 personas en contra de él, al día siguiente se iba a Palenque a su rancho que se llama La Chingada. El pasado domingo la manifestación fue de más de un millón y medio, sólo en el Zócalo de la Ciudad de México fueron entre 400 y 500 mil ciudadanos, fue insuficiente el Zócalo para tanta gente, sin embargo, el inquilino de palacio dijo que habían sido 90,000, para no tener que cumplir con su palabra, que nunca la cumple, al contrario, siempre es todo lo contrario.

La Barra y Colegio de Abogados de México A.C. (BMA) le mandó una carta al inquilino de palacio, que no tiene desperdicio, por lo breve de ésta, la reproduzco:

“La BMA exhorta al presidente de la república y a los integrantes del Congreso de la Unión, a conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto del Poder Judicial de la Federación y sus integrantes. Denostar, ofender, calumniar, o hacer aseveraciones sin argumentos, ni pruebas, respecto al trabajo de las personas impartidoras de justicia, solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico.

“Las autoridades públicas e integrantes de los poderes de la Unión que hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros, quebrantan el principio de independencia judicial.

“Nadie tiene derecho a violentar o agredir a las y los jueces mexicanos. Dividir a la sociedad mexicana basado en prejuicios no es propio de demócratas, ni de los líderes que necesita nuestro país”. Hasta aquí la carta de la BMA.

Es decir, ya basta de insultar a todos los mexicanos que no pensamos como el inquilino de Palacio Nacional, quien se ha dedicado a denostar, insultar, sin más pruebas que su palabra desde el púlpito mañanero y después de la manifestación del domingo 26 de febrero, se ha dedicado a insultar a todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tienen en sus manos la decisión final si la recientemente publicada reforma electoral, mal llamada Plan B, es legal y debe aplicarse o es anticonstitucional, que lo es, y debe desecharse. Es una amenaza a los ministros por anticipado, para que voten como quiere el inquilino de palacio, no ha dejado de llamarles corruptos, deshonestos y cuanto adjetivo se le ocurre al señor. Si la resolución de la Suprema Corte fuese a favor de la validez de la reforma electoral, entonces no se va a cansar de alabarlos el señor López.

Está perdido el presidente. Al tiempo.