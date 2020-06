Estamos contigo Chumel Torres

Chumel Torres es un chihuahuense, de 38 años de edad, que se ha convertido en uno de los principales YouTuber del país, quien ha sido atacado por el inquilino del Palacio Nacional.

Resulta y acontece que la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), organismo público descentralizado del gobierno federal, que tenía como directora a Mónica Maccise, fue destituida como rayo fulminante por haber osado hacer un foro sobre el tema de la discriminación e invitaron como participante a Chumel Torres, pero en cuanto se enteraron en Palacio Nacional, ordenaron suspender dicho foro.

No contento con ello, en una mañanera, que sólo sirve como distractor de las cosas importantes, no sólo destituyó a la directora del Conapred, sino que la desconoció diciendo que ni nombramiento tenía y que a partir de ese momento ese organismo público descentralizado dejaba de serlo para pasar a depender de la Secretaría de gobernación, es decir que la Ley Orgánica del gobierno federal no existe, para eso manda el que habita en Palacio Nacional, quien en estos 18 meses que tiene de presidente ha hecho o más bien deshecho todas las instituciones de gobierno y perjudicando a los más pobres, a quienes dice defender. Así sucedió con el Seguro Popular, los apoyos para las mujeres maltratadas, los medicamentos para el tratamiento del cáncer, dejando a miles de gentes sin el tratamiento para dicha enfermedad y no se diga el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus y muchos más que ya hemos comentado y muchos de ellos están en litigio en la Suprema Corte, que ojalá y que no se doblen ante el dictadorzuelo.

Pero retomando el caso de Chumel Torres, no conforme con ello, logró que la cadena HBO le suspendiera su programa de manera temporal, es decir que el señor de Palacio es de carácter muy fuerte y se ha crecido para mandar el mensaje “el que manda soy yo”, o como ya lo dijo: “Los que no están con la 4T, están contra mí”, es decir que así como ha agarrado de encargo a algunos medios de comunicación y a los más conocidos y prestigiosos periodistas, a todos los empresarios, que los odia con odio jarocho.

La verdad es que difícilmente hay algún mexicano con dos dedos de frente que pueda estar de acuerdo con todos los caprichos como cancelar la construcción del aeropuerto de la CDMX, la refinería de Dos Bocas, cuando el petróleo ya va de salida, al grado que en semanas pasadas llegó a no valer nada, el Tren Maya que nadie quiere y nadie sabe para qué va a servir, salvo pasar muy cerca del rancho de ya sabes quien, el uso de combustible altamente contaminante, en fin que nadie puede estar de acuerdo con destruir el país.

Chumel Torres no estás solo, aparte de los miles de seguidores que tienes, habremos muchos ciudadanos contigo.