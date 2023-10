Haciendo honor al espíritu solidario con las causas del pueblo, una vez más las y los chihuahuenses estamos en pie de lucha; esta vez en defensa del derecho inalienable de las niñas y los niños chihuahuenses a recibir una educación de calidad que les permita crecer y desarrollarse bajo los principios de la autodeterminación.

La Nueva Escuela Mexicana, lejos de lo que sus detractores pretenden enturbiar, es un modelo educativo que busca estimular el auto análisis de cada proceso en la vida de los niños y las niñas, logrando fortalecer sus capacidades para que ellas y ellos descubran en sí mismos sus propias habilidades y competencias.

Esto a corto plazo, será el detonante de una sociedad feliz y comprometida, segura y emprendedora, innovadora en todas las áreas de conocimiento y de la vida en comunidad.

No podemos esperar lo mismo de cada persona pero sí podemos incentivar su creatividad y sus talentos. Así y sólo así nuestro país puede trascender al cambio de siglo.

Un nuevo modelo educativo era una asignatura pendiente con la niñez mexicana que durante generaciones carecía de elementos formativos para afianzar sus propias convicciones.

Poner en duda la capacidad de los individuos para trazar un mejor futuro, es afirmar que la educación tal y como estaba ayer, era un modelo distinto al que concede libertad de pensar, de ser y decidir o por lo menos de poder trazar las rutas del desarrollo hacia una sociedad más justa.

Quienes tienen temor de aceptar los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana, no están pensando en la niñez, ni en el bienestar de las y los ciudadanos, quizá sólo piensen que mantener a la sociedad mexicana como antes, como siempre, garantiza que la voz cantante será la de LOS MENOS, esos menos que sólo piensan en el bien propio favoreciendo sus propios intereses.

Llegó la hora de defender la libertad de las personas para ser actores y no espectadores del desarrollo nacional.

Esta es la convicción que ha hecho salir a las calles a miles de chihuahuenses: padres y madres de familia que esperan un mejor futuro para sus hijas e hijos, maestras y maestros de todos los niveles educativos, que ven con esperanza el futuro de sus alumnos y alumnos, Jóvenes y jovencitas, niñas y niños que con ilusión y esperanza desean conocer más de sí mismos a través de sus libros.

Hoy como chihuahuense, como padre de familia como actor y no espectador del cambio, me expreso orgulloso y satisfecho de acompañar a maestras y maestros, a jefes y jefas de sector, a las y los asesores técnicos pedagógicos, a las juventudes a esta ciudadanía valiente y decidida que no le teme al cambio sabedores de que este país no puede seguir tolerando el abuso y la injusticia.

Hoy el magisterio chihuahuense alza la voz para aquietar las intenciones de quienes pretenden frenar este concepto innovador de la educación con la certeza de que, al cabo del tiempo, nuestras niñas y niños desplegarán sus propios talentos para construir una sociedad basada en el humanismo y en la libertad.

Hoy Chihuahua está librando una batalla en contra de la cerrazón y la manipulación por parte de quienes defienden una ideología que sólo ha generado más pobreza, marginación discriminación y rezago.

Sin temor a equivocarnos, salimos a las calles a defender un modelo educativo que es urgente para México. Un modelo educativo que permita el acceso de todas y todos al desarrollo social, político y económico de este gran país.

Los que critican los que calumnian, los que se oponen a que los libros de texto lleguen a manos de los próximos constructores de paz ponen en evidencia su temor por el cambio seguramente porque lo que han hecho hasta ahora es limitar el talento humano para poder continuar por la ruta que más hiere al pueblo.

Acompañemos a todas y todos los chihuahuenses de bien, a mantener nuestra posición en defensa del reparto de los libros de texto porque con ello estamos aportando a nuestra Nación el más importante legado que una sociedad aporta al futuro.

No podemos ceder a los caprichos políticos ni a las ideologías de unos cuantos. Las niñas y los niños tienen en cada una y cada uno de nosotros, a un precursor de su mejor futuro.

El futuro de nuestras nuevas generaciones está en nuestras manos.

Por el bien de todos, primero los pobres.