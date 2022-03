Estamos en Qatar

Por: Mario Ramírez

La Selección Mexicana ha conseguido una vez más y por decimoséptima ocasión en su historia la clasificación a la Copa Mundial de FIFA. El trayecto por supuesto lleno de dudas como prácticamente cualquier eliminatoria que se ha disputado, pareciera que las interrogantes vienen incluidas por default en el paquete del boleto mundialista.

Gerardo “Tata” Martino ha generado más preguntas que respuestas en estos últimos meses con el muy cuestionable desempeño del cuadro azteca. El nivel de juego es claramente negativo, sin ideas a la ofensiva, con desorganización en la defensa y la terquedad de incluir a jugadores de bajo nivel continúa dentro de las convocatorias. Y es aquí donde muchos se preguntan ¿Cómo vamos a competir con una potencia mundial cuando apenas podemos ganarle a Honduras por un gol? Y es que a pesar del malestar con la selección, la respuesta sigue siendo simple: De la misma manera que perdimos contra Honduras rumbo a Rusia 2018 y derrotamos a la Alemania campeona del mundo, de la misma manera que perdimos contra Honduras rumbo a Brasil 2014 y le arrebatamos un punto al mismo Brasil en su propia tierra y de la misma manera que perdimos contra Honduras rumbo a Sudáfrica 2010 y derrotamos a Francia con superioridad. Que no se nos olvide que el deporte es un arte abstracto, no todo se ve a simple vista, no todo se puede calcular y lo que puede parecer obvio termina por fallar por mera voluntad del universo, pregúntenle a Italia.

Por eso es difícil ser aficionado de la Selección Mexicana viviendo en la misma República Mexicana, porque seguimos creyendo, muchas veces sin argumentos, seguimos apoyando, muchas veces estando enojados y seguimos con la verde puesta, muchas veces estando sucia. Nos llaman ingenuos por mantener la esperanza mientras que los que toman el camino fácil de no creer en México no se detienen con sus burlas y críticas incluso cuando ni siquiera saben patear un balón. ¿Nosotros? Despreocupados totalmente, pues estamos conscientes de que eventualmente tendremos razón y estamos conscientes de que cuando eso suceda, seremos los que tendremos más derecho a festejar. Desde luego que las garantías están totalmente ausentes y las dudas reinan nuestro ambiente, esto no se trata de ignorar lo que ha salido mal, sino de atenerse a lo que puede salir bien.

Estamos a sólo unas cuantas horas de conocer a los rivales de grupo de México. Llámenlo suerte o destino, de cualquier manera las preguntas nos rodean y nos abruman. Pero nuestro país está tan acostumbrado a nadar en la incertidumbre, en el futbol y en cualquier otro tema, que ya hasta aprendimos a respirar… bajo el agua.

Mario Ramírez / @LaFutboliza