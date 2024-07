¿Estamos listos? ¿Estamos preparados?

Estos días he estado fuera de circulación debido a una cirugía; lo cual, te pone a pensar en diversos temas de orden personal, laboral, económico y, en fin, te pones un tanto reflexivo.

He visto series, documentales y empecé a leer un par de libros que me regalaron; sin embargo, hay temas que es preciso reflexionar, tal vez sin el filtro que una posición política marca como políticamente adecuado.

Inició la sucesión gubernamental, no soy partidario de adelantar tanto los tiempos, pero la inercia electoral va marcando una nueva manera de que esto suceda; no sabemos si quienes están, estarán, estamos o estén aspirando cumplirán la responsabilidad pública que tienen encomendada; o bien, si el ejercicio preelectoral anticipado haga que se descuiden las responsabilidades que se tienen.

Hay que hacer un ejercicio de análisis a detalle sobre lo que pasó en 2024, con relación a lo que pasó en 2018 en Chihuahua; las condiciones de hoy, son similares a las de 2018; Morena ganó 4 distritos federales de Juárez, el PAN ganó los distritos de Parral, Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc; Morena ganó el Senado en 2018 y en 2024. Morena con Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la república.

Vistos así los datos para 2021, se antojaba una elección a la gubernatura muy complicada, extremadamente compleja para la oposición a Morena; pero el resultado fue distinto, se construyó una narrativa importante local, se generaron alianzas, y Morena no logró la victoria.

¿Qué se hace preciso ahora? Es la pregunta obligada; porque la oposición no supimos interpretar el mensaje de la sociedad, no atendimos de manera clara nuestra responsabilidad como oposición, ni creamos una narrativa convincente que nos permitiera estar mejor posicionados; perdimos la brújula y descuidamos cosas elementales, conociendo la forma de operar del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador y su popularidad, no fuimos capaces de ser claros, asertivos y generadores de esperanza para esta elección.

Pero esto es posible cambiarlo, asumiendo rápido el control de daños que vienen después de los cambios de dirigencias nacionales, pero asumiendo compromisos locales; de abajo hacia arriba debe ser la tónica, escuchando el sentir social y modificando algunas de nuestras conductas que nos alejan de la sociedad.

Pasar de la política quejumbrosa de los grupos de whatsapp y redes sociales, a la acción estratégica territorial, a la presencia permanente en medios y a la propuesta política adecuada a lo que Chihuahua demanda.





Será una batalla intensa, un debate público interesante; los intereses se moverán como siempre a favor de ellos mismos; lo importante es lograr mover el alma de los Chihuahuenses; esa fuerza que nos caracteriza y nos da una identidad especial.





¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Yo sí… y el tiempo lo irá diciendo.





ALEX DOMINGUEZ.





Maestro en Administración Pública. Presidente del CDE del PRI.

dominguezd@hotmail.com