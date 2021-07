Estar alertas

Todos los que nos dedicamos al pensamiento positivo pensamos que nada le ocurre a una persona, sino la materialización de sus pensamientos, de su palabra, de sus sueños. Sin embargo, los hechos cotidianos nos enseñan que nada existe que inspire tanta mala fe, como la perfecta buena fe en el falso profeta: AMLO.

En la vida, como en cualquier profesión que requiera utilizar una herramienta, hay que aprender a usar nuestros implementos para no hacernos daño nosotros mismos. La persona pacífica, trabajadora y cumplida (ambicionista) necesita en estos tiempos, de elementos de defensa para utilizarlos en su protección en el momento que sea necesario, y que para como están las cosas hoy en día, tal vez no tarde en presentarse. Necesitamos estar todos más alertas que nunca porque las intenciones malévolas de la 4t se han multiplicado, esto es, desde el partido en el poder, hasta los malandrines y la guardia nacional!!. Los asesinatos, los feminicidios, las ejecuciones, las violaciones, los asaltos, los robos se dan cada vez más al por mayor con la anuencia del Presidente. Las “mejores policías del mundo” llegan a “reventar” residencias repletas de jóvenes que puedan estarse drogando o no, pero apuntan sus armas y a veces disparan sin sentido a todo mundo. Me gustaría saber quien les enseñó que el último recurso, que es una arma de fuego, se debe usar para intimidar.

Las soluciones no se encuentran en ignorar el peligro. Casi siempre nos atenemos a nuestra buena suerte para vencer al contrario, pero por alguna razón casi siempre perdemos porque la suerte del otro siempre es mejor. No es casualidad que los que mejor puntería tienen son los que no pensaban que su arma estuviera cargada. Esos son los que siempre se matan, o peor aún, a otros. Tenemos que conocer nuestras herramientas.

Un signo de inteligencia es estar preparados para cualquier situación antes de que ésta se presente. La misma clase de sentido común que nos hace saltar a un lado cuando un auto nos va a atropellar, también puede aplicarse a las relaciones humanas y darnos la reputación de tener juicio. Quien más extrema su confianza, más pronto cae en el engaño. Husmear el peligro es ser prudente.

En nuestro país algunos políticos nos ofrecen el poder el dinero y la felicidad, que ya son pocos los que buscan cosas como el mérito personal, el trabajo, la sencillez, la honradez y la concordia. Los instintos fundamentales del hombre siguen siendo salvajes y despiadados. De pronto nos llega un político “ungido” que se cree el mejor presidente del mundo, quien nos confirma que el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo.

Debemos tener suficiente juicio y estar alertas para poner cerraduras en nuestras puertas, rejas en nuestra ventanas, alarmas en las tiendas por esa creencia universal de lo débil que es el concepto de la honradez. En los tiempos de Don Porfirio, la gente podía salir de sus casas sin dejarlas cerradas. Luego vino la revolución....y ahora peor, llegó López Obrador. Y ya sabemos como estamos.

No existe circunstancia en esta vida, por desafortunada que parezca, en que el hombre prudente y juicioso no le pueda sacar ventaja, ni evento por afortunado que parezca, que no pueda volverse contra el imprudente y falto de juicio. En este mundo, el que no nada se hunde.