Estigmatización de los trastornos mentales

Por: Leslie Aime Oaxaca Holguín

Vi una película de la depresión y creí que todas las personas con depresión lucían igual de tristes, vi una serie de la bipolaridad y creí que todas las personas con ese trastorno tenían episodios igual de fuertes, vi la película más famosa del trastorno de identidad disociativo o como se le llamaba antes “personalidad múltiple” y creí que todas las personas así podían ser peligrosas.

No soy profesional de la salud mental, pero desde mi perspectiva las películas han traído tantos malentendidos, que las personas que no somos expertas en el tema nos creemos y los más afectados son personas con enfermedades o trastornos mentales, es como si después de que se “popularizara” algún trastorno automáticamente se les pusiera una etiqueta.

No es una persona bipolar o ansiosa, es una persona con bipolaridad, es una persona con un trastorno de ansiedad diagnosticado. No los definen. Pasa igual con las enfermedades, una vez que exteriorizan a sus familiares o amigos el diagnóstico que les da el médico, las personas empiezan a ver la enfermedad en todo.

Volviendo a la industria cinematográfica (series o películas), lo peor de todo es que creemos ciegamente en lo que vemos en la pantalla grande y no nos damos cuenta que el trabajo de esas empresas es exagerar las cosas para entretener.

Nosotros

Está en nuestras manos mucho, primero, si alguien cercano a nosotros nos dice que fue diagnosticado, tenemos que estar, simplemente estar, si no tenemos un conocimiento claro de lo que es la enfermedad o trastorno, es importante, en este caso no quedarnos con lo primero que encontremos, también ver información profesional, no ver en internet simplemente por ver.

Con toda la información que recabemos (lo mejor siempre va a ser con alguien profesional) ya vamos a tener un punto de vista más claro.

Yo también creí muchas cosas por las películas, sobre todo las que estaban basadas en hechos reales (pero exageradas) y cuando conocí a personas que estaban diagnosticadas solo pensaba en las películas o en los videos que se encuentran en internet.

El entretenimiento está bien, una persona puede tener determinada enfermedad o trastorno mental y que le guste la película. Si es diferente si lo queremos relacionar con una enfermedad física, las películas de enfermedades físicas, como por ejemplo el cáncer son principalmente para crear empatía, mientras que el entretenimiento basado en una enfermedad/trastorno mental normalmente muestra lo malo en muchas, si no es que la mayoría de las películas o series.

Como todo, está en nosotros reconocer las cosas, investigar, estar bien informados y ver lo bueno. Apoyar a las personas, si nos dijeron que tenían un diagnóstico especifico es por que confían en nosotros.