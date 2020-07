Estimado lector, un gusto saludarlo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? De verdad espero de todo corazón esté usted en la mejor forma posible, que goce de salud plena, que su entorno sea favorable, que su familia esté en paz y con todo lo necesario para vivir en este entorno social en el que nos tocó existir.

Pensando el tema de hoy, muchos aspectos rondan la mente, la situación económica que es asfixiante no nada más en Chihuahua, en todo el mundo, muchas personas en este momento no tienen qué comer a causa de la parálisis tremenda que se ocasionó al respecto por el Covid, en México la proyección es de 16 millones de personas que pasarán a la pobreza con esta situación, en lo local tenemos el caso de César Duarte, exgobernador del estado, situación que está en proceso y que tardaremos todavía un rato en ver qué se resuelve al respecto, están las consecuencias de la visita a EEUU y el aprovechamiento que ya le está dando Trump para la campaña electoral que ya casi se ve perdida para él, pero que seguirá intentándolo hasta el final para lograr la reelección.

La pelea del presidente con las farmacéuticas, mientras que muchos niños mexicanos mueren por falta de medicamento para su tratamiento del cáncer.

Todas las situaciones anteriores de una u otra forma nos afectan, pero el peligro más fuerte está en el virus de moda, el que genera la enfermedad Covid-19, es por eso que lo invito a generar su plan de defensa familiar y personal, porque como le comenté primero, esto va para largo.

En la semana se dio a conocer un estudio realizado por un académico donde se revela que la mayoría de las personas que están falleciendo no contaban con estudios de media superior, es decir, tenían educación básica o ninguna, y también es común que muchas personas no creen en el virus, si juntamos esta dos variables, pudiera ser, no digo que sea, pero pudiera dar una explicación del alto número de decesos, aunado a una política gubernamental populista, donde sólo se deja correr la emergencia y que caiga quien caiga, por eso lo invito estimado lector, la vida tendrá que seguir, la economía tiene que seguir o moriremos de hambre, por eso, use cubrebocas, dele un uso adecuado, límpiese las manos constantemente, si usa transporte público, cómprese unas toallas húmedas y póngales jabón, cargue una bolsa de plástico y límpiese las manos constantemente, cambie hábitos alimenticios, deje de fumar, haga ejercicio, pierda esos kilos de más.

Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y recuerde, no nos sobran mexicanos, cada uno de nosotros ya estamos aquí, sólo es sobrevivir a esta pandemia, lo podemos lograr con disciplina y paciencia se puede. Le mando un fuerte abrazo, gracias por leerme. @MarAlmeyda comentariosaloescrito@gmail.com