¡Estoy lista! Juntos, por un mejor Chihuahua

El domingo pasado presenté mi registro a la precandidatura para la gubernatura en Acción Nacional. Ahí expresamos lo que nos une y nos motiva a emprender este proyecto; pero lo más importante, dejamos claro que son muchas las voluntades que están caminando por hacer un mejor Chihuahua para todos.

Soy plenamente consciente de que este no es un proyecto de una persona, sino un sueño común; y por eso, toda mi vida he caminado atendiendo a este llamado al servicio público, cada paso lo he dado pensando en ser apta para servir de manera auténtica a mi gente. Me he preparado con estudios a través de becas; he aprendido de maestras y maestros de partido y, sobre todo, he atendido la voluntad y las necesidades de los chihuahuenses, escuchándolos y mirándolos a los ojos.

El nuestro es un proyecto que está dejando su huella en la capital del estado, formando una política que pone al centro lo más fundamental: evitar el dolor evitable, como decía don Manuel Gómez Morín; y nuestros logros y resultados están a la vista.

Hoy, Chihuahua capital tiene los mejores indicadores del ámbito nacional; con destacados resultados en encuestas de aprobación y rankings de buen gobierno. Y el principal ingrediente para esta ecuación es sin duda la voluntad de hacer que las cosas sucedan.

Esto se hace visible en la sostenida disminución de índices delictivos; en el reconocimiento entregado por las mejores calificaciones crediticias del país; en el impulso al desarrollo económico; en la inversión constante y permanente en obra pública por todas las zonas del municipio y, por supuesto, en las miles de vidas que han sido transformadas por la labor solidaria de nuestro gobierno.

Todo esto lo hemos hecho trabajando con honestidad y completo apego a la ley; así lo certifica nuestro primer lugar en transparencia, otorgado por Cepca Cimtra Coparmex.

Mi motivo es seguir trabajando y hacerlo llevando estos esfuerzos y esta voluntad a todo el estado. Juntos, sí podemos llevar seguridad a Cuauhtémoc, Madera y toda nuestra Sierra Tarahumara; podemos llevar más y mejores obras a Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo y Ojinaga; y claro, podemos llevar desarrollo económico a Parral, Camargo, Delicias y toda la región centro-sur del estado.

A los juarenses les digo: sé que tenemos mucho por hacer juntos. Me duele el rezago y el abandono de ese suroriente y ese norponiente, la falta de atención de los gobiernos, las carencias provocadas por la indolencia de administraciones anteriores, tenemos una gran deuda social con ustedes; pero les digo, ¡claro que se puede!, estaremos cerca y trabajaremos para resarcir todo ese dolor.

Ahora, después de haber presentado mi registro, puedo decir que estoy lista para emprender de la mano de los chihuahuenses este proyecto que nos permitirá llevar el trabajo que estamos haciendo en la capital, a todos los rincones del estado.