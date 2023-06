Estoy lista para lo que viene

Los resultados electorales son como los resultados de los juegos deportivos, con anterioridad se puede ir midiendo los posibles escenarios definiendo los candidatos, las preferencias del electorado, e inclusive observando los escenarios coyunturales que se van formando alrededor de los partidos políticos, sus líderes, los equipos e inclusive de las candidatas y candidatos.

Una elección anterior también es un parámetro de definición del posible resultado de una elección posterior.

El pasado domingo 4 de julio de este año 2023, se llevó a cabo la elección en el Estado de México, el cual es la entidad federativa con mayor número de habitantes del país con 16.9 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al obtener el triunfo la profesora Delfina Gómez Álvarez queda claro un escenario de que la transformación de México continuará y que Morena está organizado para enfrentar electoralmente a la alianza PRI, PAN y PRD si es que continúan juntos y también si deciden cada uno elegir a su candidata o candidato.

El gobierno de la Dra. Delfina ya tiene rumbo, el 50% del gabinete estará conformado por mujeres, la atención social será prioritaria, así es que para ello se bajarán los salarios de los funcionarios públicos de primer nivel.

Los mexiquenses tienen una gobernadora de tierra no de escritorio, donde se atienda de forma directa a las comunidades, los feminicidios serán atendidos y la búsqueda de personas desaparecidas.

Con los resultados dados en el Estado de México el pasado 4 de junio estoy segura de que son los tiempos de las mujeres, la continuidad de la Transformación de México debe permanecer en un Estado de derecho y las mujeres de izquierda somos la opción.

El feminismo de hoy es un feminismo que debe transformarse, debe procurar la vigencia de los derechos humanos conquistados por siglos, pero también debe permanecer el respeto a los derechos de los hombres, porque sólo juntos en igualdad los hombres y las mujeres podemos transformar las familias, las colonias, los municipios, los estados y por supuesto nuestro México.

Lo que sigue es acompañar a la Dra. Claudia Sheinbaum con valores humanos, para ella el humanismo mexicano es la frase que lo refleja el presidente Andrés Manuel López Obrador: Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber nada más humano que esa frase porque tiene en su contenido mucha fortaleza, digamos ideológica, política, porque finalmente es hacer gobierno para disminuir desigualdades y erradicar la pobreza, pero al mismo tiempo tiene un sentido humano enorme que no vamos a estar bien nunca sin ver si hay desigualdad, hay seres humanos que no tienen lo mínimo indispensable.

Todo mi apoyo para que la Dra. Claudia Sheinbaum gane la encuesta de Morena, y sea nuestra presidenta de la república.

Los puestos públicos son prestados por el pueblo y ya es el tiempo de que el Estado de México tenga una nueva historia.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!