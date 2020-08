Estrategia fallida

La pandemia acapara la atención de la ciudadanía, no es para menos, en nuestro estado ya son casi 900 muertos. El virus lamentablemente no se erradicará pronto, tendremos que acostumbrarnos a lidiar con él, pero a lo que no debemos acostumbrarnos jamás es a la violencia, la cual continúa golpeando a nuestra entidad de una manera brutal. Las autoridades han manifestado frecuentemente que son reacomodos entre bandas criminales, y se entiende, sin embargo, es absurdo que mientras ellos se reacomodan, la sociedad chihuahuense queda totalmente expuesta.

Los encajuelados, embolsados o incluso asesinatos a plena luz del día continúan por los llamados reacomodos, pero al mismo tiempo incrementan otros delitos, como robo a transeúnte, casa habitación, automóvil, extorsiones, etc. Es urgente que nuestras autoridades hagan algo, por supuesto, es muy complicada la tarea y no se puede llegar con una varita mágica y arreglar todo, asimismo, un sector de nuestro tejido social está podrido, sin embargo, en campaña varios de esos funcionarios prometieron que disminuirían la inseguridad y se palpa que han hecho muy poco para lograrlo, y “si no pueden, renuncien”, como dijo hace varios años, el empresario Alejandro Martí, durante un encuentro con políticos.

El estado se encuentra sumergido en una crisis de inseguridad desde hace más de 15 años y ninguna administración, panista o priista han encontrado la solución, insisto, no debe ser fácil tomar ese feroz y enorme toro por los cuernos, pero si con la mitad del ímpetu con el que se persiguió a Duarte, se persiguiera a los criminales que actualmente tienen en jaque al estado, seguramente tendríamos una entidad más tranquila.

Como es sabido, cuando una persona es víctima de la delincuencia, muchos prefieren no presentar denuncia por distintos motivos, uno de ellos es porque no confían en sus autoridades y esto es muy grave. El asalto a casas es un delito común en nuestra ciudad, el cual se denuncia poco, no me refiero cuando un ratero entra a una casa sola y se lleva lo que puede, sino cuando entra una banda de asaltantes y amaga a los propietarios, delinquiendo a sus anchas. Hace unos días fue brutalmente asesinada una señora en el fraccionamiento Quinta Montecarlo, los ladrones se metieron a su casa para robarle la camioneta.

Como sociedad estamos indefensos ante los criminales que desafían de manera descarada a las autoridades. Ha pasado aquí en nuestra ciudad, que cuando un ciudadano se defiende, el que va a la cárcel y además tiene que pagar las curaciones es el ofendido. Recientemente se hizo viral un video donde ciudadanos le dan una golpiza a un asaltante en una camioneta de transporte público en la CDMX, pues bien, se dice que ya los demandó por 2 mdp, por agresiones, pero si hubiese sido al revés, que el sujeto hiriera a algún pasajero, seguramente el ratero seguiría campante en las calles y el pasajero postrado en una cama durante un largo tiempo.

Es urgente una solución, tanto de autoridades municipales como estatales, se comprende lo del reacomodo de las bandas criminales, pero ¿quién va a reacomodar en la cárcel a los delincuentes que están haciendo tanto daño a nuestra sociedad?

