EU Tiene más muertos por Covid-19 que por las dos Guerras Mundiales

Si no se conoce el número de muertos de Estados Unidos en sus conflictos bélicos puede sorprender que ya tenga más fallecidos por la actual pandemia que por su participación en las dos guerras mundiales. O que en las últimas cinco en las que ha participado: Vietnam (1955-1975), Corea (1950-1953), la Guerra de Irak (2003-2011), la Guerra del Golfo (1990-1991) y la de Afganistán (2001-2020), causaron la muerte en total de 86.658 soldados estadounidenses. Vietnam lidera esta lista fatal con más de 47.000 fallecidos. Pero es lo que ha conseguido una política de tolerancia con el virus, de negacionismo institucional del Trump, y de una falta de cultura de salud pública que ha llevado al gigante americano a replantearse las cosas, al contar los muertos de uno en uno.

Uno de los legados de Trump ha sido esa escalofriante cifra, de más de medio millón de muertos por COVID-19, un legado por el que no se le van a pedir explicaciones y por el que no va a tener que enfrentar ninguna responsabilidad. Según un estudio de la Cornell University (Desinformación sobre coronavirus: cuantificación de las fuentes y los temas en la “infodemia” por la COVID-19), realizado en 2020 por Sarah Evanega, Mark Lynas, Jordan Adams, y Karinne Smolenyak, el expresidente de Estados Unidos ha sido la persona que más ha desinformado sobre la pandemia del mundo. La comprobación científica es contundente. Esa desinformación intencionada, su negación de la evidencia, sus actitudes, tuvieron consecuencias directas en la insensatez de muchos estadounidenses y en la extensión de teorías negacionistas que favorecieron la extensión del virus.

Estados Unidos ha sacado partido político a sus muertos en combate, siempre lo ha hecho, es lo normal a nivel histórico por los ganadores de los conflictos armados. Y en el que perdió, Vietnam, a pesar de maltratar a sus veteranos, honraron a sus fallecidos. Pero no sabemos cómo van a reaccionar ante esa cifra de más de medio millón por COVID-19, porque son muertos sin ruido, sin disparos, sin cámaras de televisión o de youtubers que espectacularicen sus circunstancias.

La única persona que tiene la obligación de que el país no olvide esa cifra es el presidente Biden, y no debe olvidarla porque sería una condena ante una futura pandemia (que llegará, más tarde o más temprano, llegará). Y la única manera de estar preparados es recordar, aprender y enfrentar mejor las cosas. Por eso es tan importante para ellos que esos muertos les sirvan para mejorar su futuro, porque si se olvidan en el silencio, no habrán servido para nada, que probablemente es lo que quisiera Trump.