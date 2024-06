Euro-Copa-América

Existen momentos donde las estrellas se alinean para deleite de la humanidad y eso es precisamente lo que estará sucediendo este verano en el mundo del futbol. Sabemos y estamos acostumbrados a que cada cuatro años se repite la fiesta más grande de todos los tiempos con la Copa Mundial de futbol y hasta los no pamboleros la disfrutan, sin embargo, este año será diferente, algo más peculiar. Ya que apenas por segunda vez en la historia se jugarán simultáneamente la Eurocopa de naciones y la Copa América. Hablemos de este par de torneos que completan el podio de competencias a nivel selecciones.





Por un lado la poderosa Euro, que en su última edición nos regaló la que probablemente ha sido la muestra del futbol más bello que se ha visto en este siglo. El turno para ser anfitrión es del territorio alemán, cuya selección atraviesa por la peor racha de su historia, por lo cual esta localía representa la oportunidad perfecta para resucitar al gigante que siempre ha sido Die Mannschaft. Fuera de la selección alemana, los momios complementan el top 3 de candidatos con estas dos selecciones: Inglaterra, que pasa por su momento más competitivo en décadas, tanto por su funcionamiento como por su plantel. Y Francia, que hasta el día de hoy sigue siendo tomada en cuenta como la mayor amenaza europea de la actualidad, pero que en esta justa continental simplemente no ha podido dar el ancho. Y por supuesto como estamos hablando del viejo continente, es imposible no voltear a ver a naciones como Portugal, España, Holanda y la vigente campeona, Italia, aunque con menos posibilidades.





Y al otro lado del Océano Atlántico, la Copa América, que por segunda vez en la historia será jugada en Estados Unidos y por segunda vez en la historia será disputada por 16 selecciones (tradicionalmente de 12). Acá los momios son los de siempre, Brasil y Argentina como eternos favoritos y Uruguay como el clásico complemento debido a su famosa garra charrúa. Brasil partía a Qatar 2022 como el gran candidato y terminó cayendo ante Croacia (que tampoco hay que olvidar en la Euro) en tanda de penaltis en cuartos de final, hoy tiene oportunidad de revancha, aunque como candidato número dos, ya que la albiceleste, vigente campeona de américa y del mundo es quien ha sido colocada por los momios en la cima de los participantes. Contrario a lo dicho en Europa, en América sí que sorprendería si el campeón termina quedando fuera de estos tres.





Ediciones especiales no solamente por la mencionada simultaneidad, sino también porque pudiera significar la despedida continental de varias de las máximas figuras de la época con las que toda una generación creció, como Luka Modric, Angel Di Maríá, Thomas Muller y Toni Kroos, quien al finalizar la Euro colgará sus míticos 11pro-adipure para siempre. Desde luego también despedidas continentales para Lionel Andrés Messi Cuccitini y Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, los monstruos de esta y de cualquier otra generación. Y si no se mencionó a la selección mexicana en toda esta columna no fue por olvido… sino por salud mental.





Mario Ramírez / Tiktok: @la.futboliza