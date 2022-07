Euro débil, dólar fuerte

Por José Enríquez

El euro ha reducido su fortaleza y ha caído su valor a ser equivalente al dólar. El euro empezó a circular formalmente el 1 de enero de 2002 con una paridad de 0.86 dólares por euro. En noviembre de 2002 logra llegar a valer un dólar y a partir de ahí se mantuvo sobre el dólar, teniendo un pico en marzo de 2008 cuando tuvo un valor de 1.56 dólares por euro.

A inicios de la era Covid-19 llegó a un nivel bajo de 1.09 dólares por euro, pero la pandemia le asentó bien y logró subir hasta 1.22 en mayo de 2021. A partir de ahí el euro ha ido perdiendo valor consistentemente hasta llegar el día de ayer a 1 dólar por euro.

El principal factor que ha impactado al euro es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha tenido efectos en el suministro de energéticos. Otros factores han sido la desaceleración de la economía europea, una alta inflación y el fortalecimiento del dólar tras el anuncio de los datos de inflación mejores que lo esperado de la economía estadounidense.

Algunos expertos indican que el euro tiene un fuerte riesgo de caer a niveles de 90 centavos por dólar en un futuro no muy lejano. A diferencia de caídas anteriores, el problema que tendrá Europa en esta ocasión es que la reducción del valor de la moneda no fomentará las exportaciones, ya que los suministros para aumentar la producción aún se encuentran topados, la inflación está empujando a tener un alza en los precios, por lo que en relación con el dólar, los productos tendrán el mismo precio. Por otro lado, la reducción del valor de la moneda podría fomentar el turismo, a menos que las restricciones energéticas no permitan un buen desarrollo de esta actividad.

Expertos urgen al Banco Central Europeo a que tome medidas para contener la inflación y la caída del valor de la moneda. Hasta hoy, el BCE no ha modificado sus tasas con la agresividad que lo han hecho otros bancos centrales, por lo que tiene rango de maniobra. Se espera que en julio lleve a cabo algunos ajustes.

El cambio en la paridad monetaria ha ayudado a las empresas del sector financiero que tienen presencia fuera de la Unión Europea, dado que sus resultados se han aumentado por el efecto cambiario. Por otro lado, las empresas que dependen de materias primas fuera de la Unión Europea que comercializan sus productos dentro de su mercado han sido afectadas fuertemente, agravado por la inflación.

Mientras tanto el peso mexicano también tuvo un incremento importante frente al dólar. El dólar se ha convertido en recientes días en moneda de refugio, fortaleciendo su valor ante muchas monedas. La expectativa de algunos economistas sobre el tipo de cambio peso-dólar es sobrepasar los 23 pesos por dólar en el segundo semestre de 2022 y en el segundo semestre de 2023 y regresar a niveles de 21 pesos por dólar en 2024, 2025 y 2026.

Tendremos que esperar a ver cómo se van desarrollando los temas que están afectando la economía mundial, en especial el conflicto entre Rusia y Ucrania, los brotes de Covid y las posibles desaceleraciones económicas en Estados Unidos, la Unión Europea y México.