Euro -Parte I

Por: Mario Ramírez

Se puede decir que la Eurocopa de naciones es la segunda competencia más importante a nivel selecciones, sólo detrás de su majestad la Copa Mundial de fútbol. Esta edición terminó por ser una muy especial por dos razones; Primero: Tiene como sede a múltiples países de Europa y no sólo una nación (o dos) como es de costumbre. Y segundo: Se dio a desear más que cualquiera de las anteriores ediciones, pues la pandemia del covid-19 hizo que esta euro se diera cinco y no cuatro años después de su antecesora.

La fase de grupos recién concluyó el pasado miércoles y la verdad es que el nivel de calidad, intensidad y entretenimiento ha estado a la altura de las expectativas, o quizá hasta por encima, dejando múltiples aspectos destacables:

Italia parece que por fin está retomando su grandeza histórica, un plantel por fin decente y dos goleadas le han dado el primer lugar del grupo A, mismo donde Gareth Bale demuestra que aún sabe jugar fútbol cuando se trata de representar a Gales. En el grupo B, Bélgica justifica su #1 en el ranking FIFA avanzando con paso perfecto y Dinamarca logra recuperarse en el último suspiro después de la tragedia Eriksen en la jornada uno. Llegando al C, en su retorno a competencias grandes después de siete años, Holanda parece que por fin despierta con un increíble Georginio Wijnaldum y Goran Pandev se retira del fútbol profesional después de finalmente poder representar a su Macedonia del Norte en un torneo internacional. Pasando al grupo D, Inglaterra avanza en primer lugar con un director técnico cuestionable y Luka Modrić le da la calificación a Croacia anotando con el sello de la casa, sus tres dedos. España decepciona con su desempeño pero cumple con su calificación, aunque en el segundo puesto del grupo E, pues la inesperada Suecia repite liderato de grupo al igual que en el mundial 2018. Y finalmente el grupo F, el “grupo de la muerte”, es el que más vida le ha dado a la Euro en esta fase, terminan por calificar Francia en primero con un funcionamiento dudoso, Alemania en segundo después de haber estado eliminada durante prácticamente todo su último juego, Portugal en tercero teniendo a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de la competencia hasta ahora y Hungría queda eliminado en el cuarto lugar pero con una extraordinaria mención honorífica, pues se enfrentó a tres potencias mundiales y durante esos 270 minutos, solo fue perdiendo en seis. El mejor cuarto lugar en la historia de las competencias internacionales.

Este texto fue enviado el viernes 25 de junio, razón por la cual no contiene información sobre el inicio de los octavos de final, pero queda claro que la mesa ha quedado más que servida para ver uno de los mejores desenlaces en los últimos tiempos de los torneos internacionales. Es un hecho que para hoy 28 de junio, seguro ya vivimos más de una gran emoción nueva entre ayer y antier. Y si bien es verdad que el formato no es el más recomendable por el hecho de que califiquen a las rondas K.O. el 67% de los competidores, no cabe duda de que esta Euro ha dado unas auténticas clases de lo que realmente es el deporte más amado del mundo, unas auténticas clases de lo que realmente es… el fútbol.

