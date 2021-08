Por: Mario Ramírez

El futbol se inventó desde mediados del siglo antepasado, su primera competencia oficial data del año de 1871 cuando se jugó en Inglaterra la primera FA Cup de la historia, sin embargo su reglamento se oficializó desde 1863 y si nos vamos a desde cuando se jugó por primera vez informalmente, probablemente tendríamos que irnos mucho, mucho más atrás.

Todos los deportes del planeta han ido evolucionando sus formatos y reglamentos, y desde luego que el deporte más querido del mundo no es la excepción. Desde la modificación en oficinas en la cantidad de puntos por victoria hace ya varias décadas hasta la reciente incorporación en cancha de cinco cambios por partido.

Esto viene a colación debido a que en este verano la FIFA comandada por Gianni Infantino ha propuesto cinco modificaciones al reglamento y como siempre, cualquier cambio a una tradición es motivo de polémica, pros y contras. El proceso de oficialización es largo, y estas reglas apenas se probaron en un torneo juvenil de pretemporada, por lo cual estamos todavía lejos de conocer la conclusión de esta historia. La quinteta de modificaciones está conformada por las siguientes sugerencias:

1- Dos tiempos de 30 minutos: Ya no dos de 45 como ha sido desde el principio de los tiempos, con el detalle de que con esta nueva regla el tiempo sí se pausaría cada que el partido se detenga.

2- Expulsiones temporales: Ahora la tarjeta amarilla sería más como una expulsión momentánea que como una amonestación, pues el jugador tendría que salir de la cancha durante 5 minutos.

3- Cambios ilimitados: Se podría sustituir a los 11 jugadores del campo, e incluso sustituir a las sustituciones si se desea, pues no habría límite.

4- Saques de banda con los pies: El saque de manos quedaría erradicado y ahora cada jugada lateral sería una jugada a balón parado.

5- Conducción inmediata: Tanto en los tiros de esquina como en el recién mencionado saque lateral, el jugador podría iniciar la jugada conduciendo él mismo el balón sin la necesidad de tocarla primero hacia un compañero

La evolución en toda disciplina no solo es innovadora, sino que también es necesaria, sin embargo, es muy importante no atentar contra la esencia original del juego al momento de realizar dicha evolución. Este aficionado común considera a la mayoría de estas modificaciones como innecesarias pero aun así, acepta que se necesita una renovación que pueda incrementar la competencia y justicia en el deporte más popular del mundo. Se hagan o no estos cambios en el reglamento, estamos en la antesala de un parte aguas que tarde o temprano llegará para el balompié mundial. El famoso dicho de “adaptarse o morir” pero incluyendo la gran amenaza que significaría maltratar su esencia, su legado, su historia. El gran reto de evolucionar, revolucionar… y nunca fallar.





Mario Ramírez

@LaFutboliza

@MarioRamirec