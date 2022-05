Evolución de la ley

Por: Francisco Lozano

La Ley mercantil está rebasada. La evolución no sólo se da en los organismos vivos, si no en los creados por la sociedad y las Leyes son un buen ejemplo. Las Leyes que hoy nos rigen hace 50 años funcionaban, pero no ahora. Las acciones del hombre en muchos casos rebasan los textos jurídicos y ese es uno de los factores por lo que la justicia no llega, porque al momento de tratar de encuadrar la acción delictiva esta no encaja en el marco jurídico actual. Luego tenemos el procedimiento que también se queda rezagado, tiempo y más tiempo perdido cuando la aplicación de la ley, para que sea efectiva debe ser expedita, si no es así, muchas gracias no te sirve.

El caso de las financieras en México es un claro ejemplo de esto. Sin mayor recato empresas de esta naturaleza como ARAS van y vienen defraudando a la gente con el criterio económico de hacer una buena reputación hoy para sorprenderlos mañana. Esto no es casualidad, el sistema financiero está hecho para que no existan responsables a la hora de pedir cuentas. El sistema financiero en su mayoría es pura especulación, ¿Cómo podrían culpar a una empresa que lo único que hace es dar rienda suelta a las ambiciones humanas? No hay manera. Es como sancionar el placer de tomarse una buena botella de vino, imposible. Las acciones que resultan de estos emprendimientos financieros fraudulentos a todas luces constituyen un daño para quienes participan en él, pero el sistema de justicia actual no puede darles la solución a esas personas. Hay que adecuar el marco jurídico, hay que evolucionar. Esto tiene mucho que ver con la enseñanza en las escuelas de Derecho donde todavía se sigue dando catedra de lo que Platón o Descartes decían allá por el año 500 a.c o los romanos poco después, pero no se estudia resguardar las ideas, los conceptos de tiempo, espacio, información, creatividad que son vitales al momento de tomar decisiones (en este caso financieras).

Enseguida tenemos la sistematización del conocimiento que viene con los procesos. Tienes un día para meter un documento que debe ir en cinco copias con recuadro del lado izquierdo y así hasta el infinito. Con eso aparece la burocratización del delito y ahí entra la corrupción, la indolencia, el retraso y hasta cierta anarquía con eso de que aparecen “las interpretaciones de la ley”. Lo cierto es que han abierto la puerta a la impunidad incentivando todo un entramado de complicidades y complicaciones. Esto es de la mayor relevancia porque nos acerca a la anarquía jurídica donde cualquiera puede iniciar una acción dolosa (como la que se revelan en las financieras muy seguido), a sabiendas que no tendrá consecuencias.

Jamás tendrán justicia quienes se atrevan a involucrarse en el mundo financiero bajo este contexto. La conformación de una comunidad se basa en la confianza, en la credibilidad entre sus participantes; toda duda es cimiento de la incertidumbre y el caos aparece llevando a la anarquía y una vez iniciada esta no se puede detener por sí misma.



Francisco lozano\u0009twiter: @Scalees42\u0009facebook: Valente de la Peña