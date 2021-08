Por: Juan Humberto Ortiz

El excesivo poder depositado en el presidente en nuestro sistema político ha sido nocivo a través de nuestra historia, pero este problema viene de origen, desde la fundación de nuestra república, que se moldeó semejante a la norteamericana, con tres poderes autónomos y presidencialista en su administración. Pero no funcionó igual, ¿qué salió mal? Nuestra cultura es muy diferente. Los norteamericanos venían de la primera monarquía parlamentaria y constitucionalista de Europa, en la cual se imitaban los poderes del monarca (s. XVII). En cambio, nosotros veníamos de una monarquía absoluta, donde no se cuestionaba al soberano. Si a esto le sumamos la idea del tlatoani de las culturas originales (gobernante, tomador de todas las decisiones sin objeciones), tenemos el engendro que es actualmente la presidencia de la república y sus retoños, los gobernadores y presidentes municipales.

Estos en su mayoría se caracterizan por la negligencia en el cumplimiento de sus funciones básicas, que son la paz y el desarrollo de sus gobernados. En cambio, no respetan la división de poderes, en su mayoría se enriquecen a costa de los recursos y obras públicas, corrompen los cuerpos de seguridad, abusan del poder para amedrentar a la población y enemigos políticos, coartan la libertad de expresión, se alían con grupos delictivos, etc., etc.

Aunque hemos tenido presidentes buenos y malos, el tema relevante es que el presidente de la república actual posee un excesivo poder en temas como el manejo de la economía, sobre la que no posee conocimiento alguno. Así es de esta manera que puede definir de forma personal y única el programa de desarrollo económico del país, lo que nos ha llevado a una economía hecha un desastre, con cierre de proyectos monumentales (el aeropuerto), supliéndolos por proyectos de dudosa utilidad y factibilidad de desarrollo (Tren Maya, Aeropuerto Sta. Lucía, Refinería Dos Bocas y el tren del Istmo de Tehuantepec), todas siendo inversiones proyectadas como fallidas. Pero esto no sucede en un vacío, se provoca desempleo récord, mayor pobreza, inflación, mala imagen en el exterior, bajas calificaciones crediticias en el extranjero, cierres masivos de empresas de todo tipo y tamaño, sobre todo las medianas y pequeñas debido a la falta de un paquete de rescate por la pandemia, etc. Por añadidura Pemex está convertida en una empresa fallida sin miras a recuperarse con una clasificación de sus bonos como “basura”, lo que también sucede con la CFE, que parece traer de moda los apagones.

Pero el ogro sabe defenderse, si algo hay dentro del sistema que limita su poder son los institutos independientes, y por ello trata de eliminarlos de cualquier manera posible, ya sea quitándolos definitivamente o infiltrándolos.

Si queremos una mayor estabilidad en nuestro país, necesitamos ante todo una verdadera separación de poderes y la mayor cantidad de organismos que determinen los planes de desarrollo económico del país por largos períodos de tiempo: 5 o 10 años con aprobaciones del Congreso, y otros que lo administren y lo auditen. Entonces nos daremos cuenta que el presidente será útil únicamente para dar discursos políticos de motivación y como representante oficial del Estado.