Exhorto urgente a Cruz Pérez Cuéllar

Por: Brenda Ríos

Hoy quiero a través de este espacio y con el único fin de obtener una respuesta al exhorto que hicimos al alcalde de Juárez quienes conformamos el Frente Unido por los Animales pidiéndole detenga y no apoye este tipo de barbarie que son las corridas de toros, exhorto del cual aún no recibimos respuesta alguna; quien me conoce sabe de mi lucha de años en contra del maltrato animal, cuando fui diputada presenté la iniciativa para prohibir las corridas de toros por ser un acto donde se tortura y da muerte a un ser vivo por diversión, a pesar de toda la lucha que emprendimos por hacerlo ley no hubo ni hay interés y ni todas las marchas y protestas que hemos hecho ha logrado terminar con esto, la ONU fijó su postura en contra del maltrato animal, la UNESCO hizo lo propio, pero no necesita decirlo la UNESCO, LA CRUELDAD EL MALTRATO Y EL DOLOR NO SE PUEDEN CONSIDERAR CULTURA, NO SE PUEDE SEGUIR DEFENDIENDO LO QUE A TODAS LUCES ES INDEFENDIBLE, necesitamos reconstruir el tejido social sobre valores como la PAZ, EMPATÍA Y JUSTICIA. Aquí les dejo el oficio entregado por el Frente Unido por los Animales hace días.

Sr. Presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar: Por medio de la presente las personas suscritas aquí, representantes de asociaciones civiles, organizaciones sociales entre otros grupos que lideran causas a favor de la vida humana y animal, nos permitimos con el respeto que merece hacer un exhorto urgente a su nuevo gobierno que representa a Morena para que sean canceladas de forma inmediata las anunciadas corridas de toros que buscan llevarse a cabo en próximas días, debido a que con gran preocupación cientos de ciudadanos juarenses nos han hecho saber que existe publicidad en Cd. Juárez, Chihuahua, invitando a eventos taurinos (mismos donde se practica la tortura y muerte animal con fines lúdicos), lo cual nos extraña mucho debido a que a nivel estatal estos eventos están prohibidos por la ley, eso sin mencionar que dichos establecimientos (plazas de toros) no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas para llevar a cabo sacrificios animales dentro de las mismas. Dichos espectáculos representan un gran retroceso para nuestra sociedad, pues aprobar deliberadamente permisos para que se cometan actos públicos de crueldad animal, donde se tortura y da muerte a un ser vivo por mera diversión, no pueden ser calificado más que como retrógradas y aberrantes que manchan injustamente su gobierno a días de haber iniciado, además de las múltiples violaciones a la ley que sabemos Ud. conoce y respeta cabalmente por ser letrado en Derecho.

El consentir como autoridad municipal espectáculos que involucran crueldad animal atenta directamente en contra de varias leyes, incluso tratados internacionales: En primer lugar atenta en contra de LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, pues el gobierno debe asegurarse de proveer a los niños una armonía integral dentro de su ambiente que les permita desarrollarse sanamente y evitar que su psique sea expuesta a deleznables espectáculos. La segunda violación que se estaría llevando a cabo es en contra de la propia LEY DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA (ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 92 del 17 de noviembre de 2010) con fundamento en el artículo 9 fracciones IV, XII, XXVI y XVIII de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, que a la letra dice: ARTÍCULO 9.- Queda prohibido: IV. Realizar las actividades de mutilación u otras similares en los animales en presencia de menores de edad, así como en sitios no autorizados por la autoridad competente; XII. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el enfrentamiento de animales adiestrados para espectáculos, deportes, seguridad, protección o guardia, o como medio para verificar su agresividad, excepto en la cetrería; XXVI.

El sacrificio de animales empleando métodos no autorizados en las Normas Oficiales Mexicanas; XXVIII. Que los animales presencien la matanza de otros; en relación a la fracción IV de la Ley de Bienestar Animal, que atiende a la ya mencionada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce, garantiza y protege los derechos fundamentales de las y los menores de 18 años en territorio nacional, en congruencia con el con el artículo 4to de nuestra carta magna que establece el derecho que tenemos todas las personas a que se nos garantice un ambiente sano que permita el adecuado desarrollo y bienestar de la ciudadanía. En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, desde el año 2015 se pronunció de forma expresa en contra de que los niños participen y asistan a espectáculos y eventos taurinos. De acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional jurídicamente vinculante para nuestro país, que contiene las obligaciones universalmente aceptadas en materia de derechos humanos de los niños y cuyo cumplimiento evalúa el citado Comité, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Así mismo la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura se pronunció sobre las corridas de toros diciendo que la tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales delante de público. Algo que traumatiza a niños y adultos, que empeora el estado de los neurópatas que ven el espectáculo y desnaturaliza nuestra relación con el animal.

Pero no hace falta que lo diga la UNESCO; la crueldad, el maltrato y el dolor no se pueden considerar cultura y mucho menos si no son en aras de un bien mayor, no se puede defender lo que a todas luces es indefendible. Señor alcalde, hemos atravesado ya por demasiada violencia ocasionada por el alto índice de criminalidad por el que ha pasado no sólo su municipio, sino todo el estado y el país entero, la ciudadanía necesitamos reconstruir el tejido social sobre valores dignos de una sociedad pensante y congruente con la paz y la justicia que anhela. Es por ello que atendiendo a lo que ya ha quedado establecido en la legislación estatal, nacional e internacional, le solicitamos con respeto y firmeza la cancelación de cualquier permiso para llevar a cabo eventos taurinos, que además de ser ilegales, no abonan positivamente al municipio que ha empezado dignamente a dirigir. Por lo anterior expuesto, Lic. Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Juárez, reiteramos nuestra petición urgente apegada a la ley apelando a su correcto proceder de cancelar cualquier evento que implique la tortura y crueldad animal como es el caso de los ya mencionados eventos. Las familias juarenses merecen espectáculos que dignifiquen y no aquellos que promuevan la decadencia humana. ATENTAMENTE, FRENTE UNIDO POR LOS ANIMALES.