Existen realidades en las que no hay nada que celebrar

La conferencia Mañanera de este pasado viernes 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador decidió dedicarla a las madres de nuestro país, con flores, mariachis y conjunto jarocho, fue como el señor presidente les rindió homenaje. Casi hora y media de música mexicana, pareció un gesto, sin duda, generoso.

Sin embargo, de nada sirven las felicitaciones ni las buenas intenciones frente a las cámaras cuando la realidad es completamente diferente. A lo largo de este sexenio el presidente ha demostrado no tener interés por las mujeres y en específico por aquellas mujeres madres que han sido víctimas de la delincuencia, delincuencia que él ha decidido abrazar.

Hasta la primera quincena de marzo de este año, el número de personas cuyo paradero no se conocía era de casi 100 mil, lo que podría suponer el mismo número de madres que han perdido a sus hijos e hijas víctimas de la desaparición forzada. Las madres buscadoras no han sido atenidas por el estado ya que, de primera instancia, se enfrentan a un sistema de justicia penal incompetente, que no realiza su trabajo que es el de búsqueda, no se les garantiza el acceso a la justicia, ni el derecho a la verdad y tampoco una reparación del daño integral.

Es por ello, que las madres han tenido que buscar a sus hijos e hijas por sus propios medios y, queriendo ser atendidas por las autoridades, han solicitado audiencia con el señor presidente de nuestro país, ¿y qué respuesta han obtenido? La absoluta indiferencia. Así que, ¿de verdad hay interés en las madres de este país?

Las madres buscadoras no tuvieron nada que celebrar este 10 de mayo, es una completa hipocresía lo que se presentó en la mañanera de ese día cuando lo que hacen es ignorar, dar la espalda, cambiar las cifras de las personas desaparecidas para que el pueblo mexicano crea que en este país todo va de maravilla.

Las madres buscadoras lo que menos necesitan son flores y canciones, lo que ellas necesitan es que se les abran las puertas de Palacio Nacional para que sean escuchadas y para que sus exigencias sean atendidas y puedan así conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.





Maestra en administración pública, Diputada del PAN por el VI Distrito Federal