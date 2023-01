Expectativas positivas 2023

Por Francisco V. Lozano

Conforme se acercaba el día del encuentro entre los mandatarios de la Cumbre de América del Norte el peso empezó a tomar mayor fuerza. El 30 de diciembre se cotizaba en 19.35 pesos por dólar y así la tendencia indicaba una disminución de valor del dólar hasta llegar a los 18.90 pesos por dólar el jueves 12 de enero. Este es el primer gran resultado de ese encuentro. Los acuerdos alcanzados (escritos o no) han hecho que los inversionistas o consumidores busquen renovadamente el peso mexicano como moneda fuerte en el mercado. Dos temas son los importantes: La producción de energías limpias (inversiones) y el comercio (consumo). Dentro del segundo y para darle crédito al desarrollo del campo chihuahuense (donde también se producen energías limpias en gran escala), hablemos de las Balanza Comercial Agroalimentaria. Con información del SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), el año que acaba de terminar arrojó hasta noviembre un superávit de 5,356 millones de dólares. No es la mejor cifra en los últimos ocho años donde hemos tenido superávit, sin embargo si lo es en cuanto al volumen total de exportaciones, 45,714 mdd en total. Es decir, en los últimos 29 años los ingresos agropecuarios de México han crecido 1,151 veces. Estos ingresos están casi 8 mdd por debajo de las remesas que mandan nuestros paisanos del exterior y casi 20 mdd por encima de las exportaciones petroleras. Las remesas pueden caer por muchas razones, el petróleo se agota pero la productividad en el campo sigue avanzando y eso nos convierte en potencia. Estamos ante la mayor oportunidad que México ha tenido para su desarrollo y no me equivoco. En la Cumbre internacional se planteó (información oficial) que México se sume al esfuerzo de mayor producción de energías limpias y renovables y que abra sus puertas a todas aquellas inversiones que están dejando los países asiáticos como la de semiconductores (sustitución de importaciones). Un potencial que duplicaría los datos expresados en muy corto plazo; no se puede tener tanta suerte, la coyuntura es positiva. Chihuahua es punta de lanza tanto en el sector agrícola como en el industrial y la combinación de ambos. Los cultivos con que contribuye significativamente el estado son nueces y pistaches (556 mdd); melón, sandía (540 mdd); cebolla (416 mdd); trigo (297 mdd); maíz (179 mdd); algodón (173 mdd) y garbanzo (172 mdd). Lo anterior sólo en el ramo agropecuario, por mencionar algunos, falta incluir la minería, la actividad industrial y los servicios. Sí, hay que decir que los avances tecnológicos vienen del norte y que son los que mayor valor agregado generan en una economía, pero las teorías del crecimiento económico son claras, una vez desarrollado el conocimiento, los demás países fácilmente acceden a él y se equiparan con esos países que lo concibieron (caso de las energías limpias y renovables). El peso seguirá tomando fuerza y a Chihuahua eso le va a sentar positivamente, sólo nos falta poquita más visión.

