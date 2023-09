Experimentos sociales en América

En nuestro continente, todos los movimientos comunizantes recientes, (más allá del socialismo con que se manejan), han terminado en dictaduras descaradas. Han sido muchos los experimentos que preceden al ruso; tan solo en los Estados Unidos, se hicieron más de sesenta durante el siglo antepasado. Algunos de ellos tuvieron carácter religioso.

En 1825, Roberto Owen rico industrial inglés, estableció una colonia comunista en ‘New Harmony’, Indiana; los colonos poseían en común los medios de producción y se distribuían los productos de su industria de acuerdo con las necesidades de cada quien, no de lo que producía cada individuo. A pesar de no faltarles buenas tierras, ni buenos elementos de trabajo, ni inteligencia, el experimento apenas duró 2 años.

La colonia atrajo un numeroso grupo de gente inteligente. Algunos de ellos intelectuales de la época. La tierra era fértil, y se hallaba en la confluencia de grandes ríos. A pesar del nombre de la colonia ’Nueva Armonía’ fue la armonía lo que les faltó. Las buenas intenciones y las buenas costumbres degeneraron. Los padres siguieron siendo tan “egoístas” que cuidaban mejor a sus propios hijos que a los ajenos y se disgustaban cuando por ejemplo, los otros muchachos dejaban a los suyos sin comida.

El experimento más duradero fue el de los Icarios, sociedad comunista francesa, fundada por los discípulos de Etienne Cabet. En 1849 emigró a los Estados Unidos, estableciéndose en Nauvoo, Illinois con cierto éxito. Pero necesitando más tierras, emigraron a Iowa, donde establecieron su colonia bajo el nombre de Icaria. Ahí practicaron el comunismo hasta 1895 perdiendo el entusiasmo emocional, lo que llevó al fracaso y desaparición de la colonia.

Otros experimentos fueron hechos por Epharata Community en 1732; la Amana Society en 1843; Separatists of Zoar en 1819; Bishop Hill Colony en 1846; Bruederhof Communities en 1862; Perfectionist of Oneida en 1848; Cooperative Brotherhood en 1898; Equality Colony en1897; Ruskin Commonwealth en 1896; Straight Edgers en 1809; Helicon Home en 1906; Polish Colony en 1876; etc., etc.

De todas estas sociedades, las únicas que tuvieron un éxito relativo fueron aquellas en las que practicaba el celibato obligatorio, y llegaron a su fin porque como los socios no tenían hijos, al morir aquéllos, desaparecieron las comunidades.

Otras sociedades tenían un carácter místico y seguían un evangelismo del tipo que conduce al comunismo religioso y voluntario. Su creencia no era la de “hermandad universal”, sino la comunión de los santos.

¿En cuál de todos los experimentos no funcionales nos pondrá “la 4 transformación”? Lo de Obrador no es un movimiento social. Es una vil secta satánica.