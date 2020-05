Expropiar la educación privada en Puebla, ¿un distractor?

Desde que entró el Gobierno de la 4T no han parado los destrozos. Y sí, ahora, la educación privada llegará a ser parte del Estado, en Puebla, como lo ha prometido Barbosa, su gobernador, nos daríamos cuenta de que aparte de desear que los ricos sean pobres (en vez que de que los pobres lleguen a ricos), también quieren que la educación se empareje y sea deficiente para todos.

Siempre me pregunto ¿cómo se juntaron tantos resentidos para llegar al poder?, y bueno, lo recuerdo bien, fue el hartazgo por los políticos ladrones, sin embargo y como dice el dicho: salimos de Guatemala a Guatepeor. Cuando menos los políticos ladrones dejaban a la sociedad en paz y no inculcaban el racismo. O dígame usted amable lector, lectora ¿por qué este gobernante de Puebla no equipa y prepara las escuelas oficiales para ponerlas a la altura de las privadas?, porque no le interesa la educación. Los mexicanos no somos tontos, y si la escuela oficial fuera más buena que la privada, de inmediato, esos que pagan porque sus hijos se eduquen mejor, se cambiarían y olvidarían la privada, y así se evitaría la gran brecha educativa y económica en la sociedad poblana, digo, si esa brecha es lo que quiere disminuir Barbosa.

Barbosa, tal vez por su “personal fealdad”, como llamó Krauze a Díaz Ordaz en su libro La Presidencia Imperial, y que se aplica exacto a este gobernador, no piensa en sacar adelante a los poblanos pobres, sino en atrasar a los que pretenden mejorar sus economías; porque finalmente si los mexicanos estudian en escuelas privadas, es porque el sistema oficial no da todo lo que debiera, y si la sociedad poblana tiene a sus hijos en escuelas privadas es, simplemente, para que lleguen a ser mejores profesionistas, que ganen más dinero, paguen más impuestos, tengan mejores casas y den mejor educación a sus hijos en una cadena interminable que conviene a México.

Me asombro cada día del resentimiento que muestra nuestra raza gobernante, en mi caso estudié a duras penas, jamás recibí siquiera una beca de nada y salí adelante, por eso no me canso de decir que sólo la educación nos saca de pobres y que México es un país de oportunidades, pero hay que tomarlas, desvelarse, esforzarse, interesarse, fijarse metas, abandonar vicios, apagar la tele, leer mucho, bajarse del pedestal, dejar de creerse único y ungido, y en el caso de Barbosa, no creer que Dios castigó a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tirando su avión, porque se portaron mal quitándole la gubernatura, cosa que se atrevió a decir en público.

Aunque soy budista le deseo que Dios lo guarde, ahora que se metió con Dios.

Querido lector, lectora, no sabemos si se estatizará la educación en Puebla, expropiando hasta los edificios, o sólo es un distractor más, una de esas habladas que se avientan los de la 4T para ocupar a la sociedad mexicana y distraerla del gran mal que ahorita nos atañe como sociedad: la pandemia y la pérdida económica. Recuerde usted bien que cuando la economía cae hay que buscar un culpable y a la 4T le gusta apuntarle a los ricos para echarle la culpa, pero también recuerde el genocidio de Ruanda, donde unos negros asesinaron al 70% de los Hutus sólo porque eran más negros que ellos. Un caso horripilante, pero a eso llevan las divisiones y el racismo.

Creo que Morena tenía todo para ser el partido salvador de México, pero sus dirigentes se han dedicado a cobrarle a la sociedad sus resentimientos infantiles, y a reburujar y desaparecer instituciones con un criterio ocurrente y personal, cosa que nos demuestran que no les importa el rumbo de México sino su “personal fealdad”.

