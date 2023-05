Fabricación desbocada

Observo todas las cosas que tengo en mi casa, las que veo en las tiendas y negocios y me pregunto ¿Dónde están todas esas fábricas que hacen todas las cosas que utilizamos? ¿Qué impacto ambiental generan? Presencié cuando abrieron una computadora y me impresionó lo que tienen dentro, infinidad de piececitas de varios materiales. Imaginen todo lo que se requiere para hacer las pantallas y teléfonos. En el motor de un auto se entrelazan muchos componentes para la funcionalidad del vehículo y la carrocería llena de detalles. Hospitales y médicos utilizan millones de máquinas, herramientas, productos y medicamentos. Aviones con su gran estructura metálica, alas, turbinas, el tablero del piloto, los carritos de comida y bebidas, todos esos botoncitos, asientos, compartimentos para equipaje, ventanitas, tapete de corredor, sanitario. Por otro lado, observemos los juguetes, adornos, artículos para manualidades y arte, herramientas de todo tipo, mobiliario, puertas, lámparas, candiles, muebles de baño. ¿Dónde y cómo hacen el jabón, el shampoo, los maquillajes, el papel de baño, suavizantes para la ropa, las telas, la joyería, los desengrasantes, el anticongelante, etc. Grandísima variedad de bolsas de plástico, cajas de empaque, pegamentos. Infinidad de comida que se nos ofrece en su respectiva presentación y empaque para su conservación y venta. ¡La ropa, la locura de fabricación de ropa! Y sábanas, toallas, cobijas, productos de limpieza, medicinas, línea blanca, electrodomésticos. Fábricas de ladrillos, blocks de concreto, cemento, pinturas, pisos, azulejos, espejos, llaves de baño y cocina y cerraduras, candados, chapas de puertas, ventanas y sus manijas etc. Y más y más etc.

Ahora pensemos en esas fábricas que hacen posible cada artículo que compramos y disfrutamos, en todo lo que se enciende, en el agua que se utiliza, en los residuos que van al drenaje y luego a cuerpos de agua o subsuelo, en esos millones de trabajadores que dedican sus jornadas de trabajo para que todo el sistema comercial nos provea. Piensa en la comodidad y privilegio de tener lo que tenemos y luego razona cuál es tú responsabilidad ante lo que utilizas, muchas de ellas curiosidades y necedades que no son necesarias, pero nos gusta acumular, coleccionar.

Para empezar, debe nacer un respeto hacia cada artículo o producto, utilizarlo con cuidado, con moderación, para que su funcionalidad y su aprovechamiento sean óptimos y su rendimiento llegue al máximo. El descuido y desperdicio de lo que utilizamos a diario genera una cadena de contaminación, porque cuando despilfarramos y destruimos requerimos de más productos para sustituir el que ya no sirve, o el que se desperdició.

Hay una inconsciencia en el sentido ambiental que nace desde la fabricación monstruosa que se concentra en su mayoría a la ganancia económica, seduciendo a un consumidor inconsciente que inmerso en la comodidad y la moda se pierde en un uso y desecho pecaminoso, una falta de consideración bárbara hacia el medio ambiente.

El planeta tiene una carga de contaminación muy pesada y la infinidad de fábricas y negocios ya perdieron contacto con una responsabilidad ambiental en la cadena de producción y venta desquiciadas, un consumo alarmante y un desperdicio abominable.

El pensar en los muchos productos que se fabrican diariamente me mareó, y quedé muy corta, y el reborujo en el que los mencioné es el claro ejemplo del desorden en que este mundo se mueve y golpea lo más hermoso e indispensable que tenemos: la naturaleza.

ROBERTA CORTAZAR B.