Falsedades y Realidades

El dólar a 19.81 pesos en términos interanuales lleva un ascenso de 12.73. Convirtiéndose en una de las tres monedas más depreciadas el mundo.

Entre las comparaciones del informe de gobierno con la realidad destacan las siguientes: Según el presidente la economía del país creció al 3.5% anual; la realidad es que el crecimiento económico desde 2018 a la fecha es de menos del 6%, por lo que el crecimiento real fue de 1% en promedio anual. El salario mínimo aumentó el 100%, sin embargo la tasa anual de inflación fue de 5.5%, por lo que la canasta básica ha crecido en una mayor proporción, por lo que la población menos favorecida ha dejado de comprar estos artículos o disminuyendo su consumo.

En cuanto a la iniciativa para que “el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros que están al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, además de la eliminación de los organismos autónomos como el INE y otros más, realizando a la vez una encuesta en el zócalo a “mano alzada” con la obvia respuesta de la multitud. La pregunta surge: ¿por qué no se había propuesto una corrección al sistema si estaba tan corrupto?¿por qué esperar al final del sexenio? Nos recuerda un poco el proceder con respecto al aeropuerto de Texcoco, donde se proclamó que estaba lleno de corrupción y aun no ha habido ningún procesado al respecto. Han externado su preocupación a este respecto los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sobre los efectos radicales en el Tratado de libre comercio (TMEC) entre los tres países. Internacionalmente otros países han opinado negativamente a esta reforma: La Unión Europea y una cantidad considerable de países sudamericano. La opinión generalizada de los analistas a nivel internacional, como bancos , inversionistas y fondos de inversión, empresas calificadoras la ONU, etc. Han prevenido sobre las consecuencias negativas que traerán estas medidas, convirtiéndose en el mayor freno para la inversión contemplada por el nearshoring. Estas inversiones están siendo aprovechadas por Vietnam, Brasil y la India. Por su lado, la candidata a presidente del Estados Unidos Kamala Harris, ha declarado que una de sus prioridades será atraer estas empresas su país con estímulos considerables, lo cual ya ha estado sucediendo. La realidad es el hecho de que no estamos preparados para recibir esas inversiones por el hecho de no tener suficiente producción de energía eléctrica y mucho de fuentes renovables, también nos falta inversión en infraestructura como carreteras suficientes y en buenas condiciones, puertos, aeropuertos, mano de obra calificada. De manera especial se encuentra la seguridad jurídica debido a la reforma del sistema judicial en proceso actualmente y a esto se suma el grave problema de la delincuencia propagada por todo el país y ya no es únicamente la de las drogas, sino también el cobro de piso y extorsiones a personas y empresas. Un punto mucho muy importante que también afecta la inversión privada y la extranjera es la corrupción rampante que se da en el sector público en este sexenio a todos los niveles, dentro de la cual han contaminado al ejército.