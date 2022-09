¿Falta de planeación, visión o corrupción? 

Por: Antonio Ríos Ramírez

En las últimas semanas han estado saliendo algunas protestas y inconformidades por los embudos viales que se crean a las salidas de algunas colonias de nuestra ciudad. Lo cierto es que durante los años existen aprobaciones sin un verdadero estudio, falta de diseño urbano, crecimiento sin integrar las vialidades al diseño o simplemente por “agilidad de trámites”.

Así mismo en la ciudad podemos observar continuamente el incumplimiento de los reglamentos, de las especificaciones y de los requerimientos para construir. Pasan los años y “siempre” fueron las anteriores autoridades o los consejos anteriores o simplemente “pasó bobito”. Banquetas invadidas, construcciones fuera de especificación, desarrollos arbitrarios, en fin, nuestra ciudad padece de falta de apego a los reglamentos existentes. Y en cuanto se descuida la autoridad o cae en el juego, vienen los parches urbanos o la metida de goles por parte de los constructores.

Como un ejemplo, y de estos hay muchos, nos podemos dar una vuelta por el periférico de la Juventud y observar el caos para estacionarse en ciertos lugares, la salida de ciertas plazas, las especificaciones de edificaciones existentes, las salidas de ciertos fraccionamientos. ¿Qué pasaría si todas las construcciones edificadas fuera de reglamentos se demolieran? O si se eliminaran las decenas de “panorámicos” que están fuera de la reglamentación de contaminación visual. En este aspecto es triste ver la gran contaminación visual producto de los anuncios grandes, chicos, luminosos, etc. La ciudad es un caos y el reglamento existente probablemente esté guardado en algún cajón del amigo de un amigo. Y otra vez, ¿por qué sucedió esto? Porque año tras año entran autoridades y vuelve a pasar lo mismo de años anteriores.

Y como dicen, para que exista incumplimiento de reglamentos hay dos partes, la autoridad que lo permite o lo provoca y por el otro lado, el que “solicita” que se rompa algún reglamento o ley. Debería haber castigo fuerte para aquellos funcionarios públicos que “facilitan las cosas” y también para aquellos ciudadanos, constructores, desarrolladores, tramitadores, etc., que piden favores con recompensa a los funcionarios. Inclusive debería ser posible que, aun pasados los años, se pudiera castigar fuerte a funcionarios y ciudadanos pudiéndose demoler construcciones o fraccionamientos completos.

Triste es ver una ciudad plagada de “corrupción”, plagada de permisividad, plagada de incumplimiento de reglamentos y leyes, plagada de personas corruptas, plagada de construcciones fuera de reglamento o con parcial cumplimiento.

¿Será cuestión de visión? ¿Alguien, a propósito, busca una ciudad desordenada y con problemas viales y de urbanismo? ¿Alguien, a propósito, dejó de planear la ciudad de una forma ordenada y considerando los elementos urbanos? En “casi” todas las reuniones que tengo la oportunidad de participar, los ciudadanos y funcionarios buscamos lo mejor para la ciudad y, la gran mayoría, propone y opina cómo mejorar nuestra ciudad. Aunque confieso que he sido testigo de manipulaciones y provocaciones para que se permitan modificaciones y construcciones que de antemano la autoridad sabe que están fuera de la ley, lo he denunciado abiertamente, pero no pasa nada. Ojalá pudiéramos pensar en una madurez ciudadana donde la toma de decisiones se base en el bien común y no en una persona o grupo de personas que buscan su interés. Nuestra ciudad sería otra y muchos de los problemas viales, urbanos y de construcción se hubieran evitado. Nunca es tarde para poner “remedio” a estas situaciones, por el bien de todos, por el bien de los futuros ciudadanos, por el bien de nuestra gran ciudad.