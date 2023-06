Falta una generación 

Hace unos días me salió en redes sociales una publicidad del PAN donde salía el expresidente Fox hablando sobre programas sociales que él había creado en su sexenio. La publicidad no me pareció mala pero me hizo pensar en la necesidad que tuvo la agencia de marketing que lleva la estrategia de Acción Nacional al buscar liderazgos jóvenes que tengan un buen alcance, prestigio y conocimiento público, que al no encontrar, tuvieron que recurrir a las figuras de antaño.

No es óptimo tener que recurrir a personas polémicas en el sentido de que Fox se salió un buen tiempo del PAN y acaba de volver hace un par de años o un Calderón que trató de hacer un partido político alterno y que critica de manera constante a la dirigencia del partido, etc.

Del lado contrario, en Movimiento Ciudadano tenemos a Samuel García, gobernador de Nuevo León; a Colosio, Alcalde de Monterrey; entre otros. En MORENA, está una Andrea Chávez, Diputada federal y jefa de comunicación del partido; Luisa María Alcalde, Secretaria del trabajo; o destacaría también al independiente Pedro Kumamoto en Jalisco donde se creó un nuevo partido local; estos por poner un ejemplo de personas jóvenes que ostentan posiciones de decisión importantes y que lo están haciendo bien en sus respectivas posiciones. Todas estas figuras representan a esa generación en la brecha de 30 a 40 años.

Esta brecha es una de las más amplias en la pirámide poblacional de nuestro país y es de las que más participa en las elecciones. Las personas se identifican con personas con ciertas similitudes como es la edad. Es por ello la importancia de contar con este tipo de liderazgos. ¿Pero qué le pasó a los partidos que integran la alianza que no tienen personajes destacados en esta brecha generacional? ¿Por qué tener que ir por Fox a falta de liderazgos? ¿Qué falló en esa generación? (Esto lo reflexiono personalmente porque pertenezco a este rango de edad)

Los relevos generacionales en política son ilusiones, porque en realidad son luchas de poder normales como se darían como cualquier otra entre grupos partidistas. El problema es que no se han desarrollado personajes con esas capacidades. Yo creo que el modelo de comportamiento “institucional” que el PRI logró enseñar a otros partidos, hace que las nuevas generaciones se crean el cuento que obedeciendo ciegamente es la única forma de progresar en la política. El problema es que eso también apaga a los liderazgos porque la llama del fuego interno se apaga y se convierten en soldados educados para hacer caso y esperar que el dedo los señale para con eso avanzar.

Ahora llegan las épocas electorales y es cuando hacen falta más liderazgos para atraer los votos que faltan y poder obtener posiciones. Sabemos que el desprestigio que tienen todos los partidos políticos genera la necesidad de votar por el prestigio personal de la persona candidata y no por el de la agrupación política.





Es triste ver esta escasez de personajes que podrían inspirar a miles de jóvenes a accionarse para transformar el país en el que vamos a vivir y desarrollar nuestro futuro. Se tiene que hacer algo urgentemente.