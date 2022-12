Familia y sociedad

Por: Agustín Pérez Reynoso





Las personas en las economías de mercado son las que mejor pueden juzgar cómo han de distribuir sus propios recursos. Desde un inicio, la sociedad precapitalista se construyó en torno a la propiedad privada, porque servía mejor al bien común que una propiedad colectiva. Pero la célula cultural del capitalismo es la familia, porque ahí nace la generosidad social como lógica de la reciprocidad. El interés de pensar en el bien personal y de la familia, es menos egoísta que si una sola persona decidiera por el bienestar de los demás y se castigara a todo aquel que no esté de acuerdo con ello.

A fuerza de trabajar en la familia por el bien de los demás y el beneficio personal, se adquiere un gusto y un hábito por servir a todos. Dios desea que su familia viva en interdependencia. Lo anterior, coincide con la meta de una sociedad pacífica y próspera, que es minimizar el uso de la psicología del dominio (el robo) que conduce a la violencia y el despilfarro, y maximizar el uso de la reciprocidad (psicología del altruismo) que conduce a tratos donde todos ganen. La familia es una institución subversiva, históricamente, pues sus lazos trascienden cultos, bandas, revoluciones y religiones.

Esto hace que la familia sea un aliado natural de la clase media, las asociaciones libremente formadas y las empresas, contra la inclinación tiránica del Estado. Es razonable que los totalitarismos vean a estos agentes como enemigos de su proyecto universal, y respondan creando leyes para tener hegemonía en energía, la educación, la empresa o la religión, como si fuera un derecho de propiedad ideológica con la justificación de que sólo desean repartir bienestar. Por su parte, la sociedad responde contra ellas con ilegalidad o violencia, o respaldándolas con paz y crecimiento.

Ambas respuestas legitiman el grado en que los ciudadanos son representados por los políticos electos. Una sociedad violenta, definitivamente, deslegitima absolutamente un proyecto político. Pretender evitar la violencia social mediante la expresión pública de sentimientos pacifistas (abrazos, no balazos) es pensar, con ingenuidad, que la delincuencia es inherentemente irracional, siendo que es una actividad claramente organizada y que tiene objetivos. Solucionar las consecuencias y no las causas, como lo vemos, día a día, no nos está llevando a ninguna parte.

Triste consecuencia de un proyecto utópico vacío, que reparte dinero en vez de trabajo, para aplacar los ánimos. ¿Esto se enseña en las familias? ¿Refleja su realidad y valores? No extraña que la descomposición social aumente si la pedagogía estatal muestra a los hijos que el dinero se obtiene sin mérito ni esfuerzo, y que sólo se tienen derechos y no deberes únicamente porque dependen de quienes trabajan en el hogar. Sólo fortaleciendo los valores del núcleo tradicional de la familia, como política de Estado, aliviaremos los problemas sociales y económicos que nos aquejan.

Esperaremos sentados a que el comunismo, y todo lo emparentado con él, despierte la energía creativa generada por los hábitos morales de los ciudadanos, como diría el economista Heinrich Pesch S.J., en palabras de Michael Novak, y activen todo el potencial de la dinámica de nuestro sistema económico. Desde este medio deseamos a todos ustedes felices fiestas decembrinas y próspero año nuevo. agusperezr@hotmail.com





