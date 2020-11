¡Felicidades Chihuahua!

Estimado lector de El Heraldo de Chihuahua, es un gusto saludarlo y poder platicar con usted acerca de esta muy buena noticia que nos dan a conocer las autoridades de salud del estado, hemos logrado juntos bajar los índices de contagio y los de mortalidad.

Como usted bien sabe, en los pasados días a principios del mes, se tuvo que tomar la decisión de bajar la movilidad drásticamente ya que las muertes por Covid repuntaron.

Tristemente esta situación no es privativa de Chihuahua, lo estamos viendo en Europa, pero la diferencia que podemos hacer notar entre Europa y México, es que en aquellos territorios sí lograron bajar casi a cero el número de contagios y muertes por esta enfermedad, pero en México desde que empezamos en marzo, no hemos podido llegar a ceros, simplemente se dio un pico más alto que ya nos llevó a un colapso hospitalario en donde sí hubo que decirle a las personas: disculpe pero no hay lugar.

Otra diferencia que notamos, es que en aquellos países los gobiernos sí están implementando apoyos económicos para las familias y los negocios, para evitar que quiebren y tengan que dejar sin trabajo a muchas familias, y en México tristemente la realidad es otra.

Es por todo lo anterior que debemos ponernos las pilas, los chihuahuenses siempre nos hemos caracterizado por vencer las pruebas, así que ésta también la debemos vencer.

¿Cuál es la misión? Pues poder seguir teniendo nuestra vida normal para conservar nuestros empleos, pero implementando restricciones para poder continuar vivos y sanos.

Los líderes empresariales en representación de todos los comerciantes, tanto pequeños como grandes, han manifestado su voluntad por aportar, pero también debemos apoyarlos, ya que no cuenta México con un plan de apoyos como sí pudiera estar sucediendo, pero a consecuencia de la negativa por parte del Ejecutivo federal, quien ha expresado que quiebre quien tenga que quebrar, pues no quedan muchas opciones.

Es por todo lo anterior que la sociedad misma debe apoyarse, si cierra un comercio, la consecuencia es para todos, tal vez no directamente, pero sí tiene impacto, ya que todos vamos en el mismo barco.

Así pues estimado lector, le reitero, el virus sí existe, la gente sí se está muriendo, debemos dejar de realizar reuniones, evite andar en la calle si no tiene necesidad; si sale use el cubrebocas, cuídese usted y cuide a los demás.

Apliquémonos todos para que no tengamos que sufrir la muerte de un familiar, ni la necesidad de tener que conseguir dinero de donde no lo tenemos para enfrentar una situación grave de hospitalización o estudios costosos, seamos responsables y hagamos lo que nos toca, porque entre el gobierno federal que nos tocó y la pandemia que nos azota, pues no queda más que trabajar todos y ser responsables para lograr seguir viviendo y trabajando. Gracias y hasta la próxima.