Felicidades en el viaje de la vida 

Antonio Ríos Ramírez





Hay momentos en la vida que los logros y avances personales son de mucho significado para cada uno de nosotros, pero estoy convencido de que los que nos dan más alegría, más gusto y más sentimiento son los logros y avances de las personas que nos rodean.

Hace algunos años que tuve la oportunidad de convivir con colegas de trabajo y realmente me sorprendieron, muchos de ellos, por el apoyo, la camaradería y la gran disposición a servir, una de ellas, cuya alegría, positivismo y entusiasmo en todo lo que hacía, me llamó la atención. Hay una mirada muy especial en estas personas, una sensación de confianza y de espíritu de crecimiento junto con los demás. Hace más de un año me compartió que se uniría en matrimonio y que me invitaba a su ceremonia. La verdad me dio mucho gusto, pues es de las personas que deseas que le vaya muy bien en la vida, por su forma de ser y de actuar.

Aprovechando esta gran oportunidad quisiera hacer varios comentarios que pudieran ser útiles en esta vida que inician juntos. Probablemente un punto importante en esta nueva etapa es la comunicación, mantengan una comunicación abierta y honesta, compartan ideas, pensamientos, emociones, inquietudes y alegrías, esto fortalecerá su relación.

Dense tiempo para nunca dejar de ser novios, la rutina puede hacer que la llama del romance disminuya. Por eso es importante que reserven, como si fuera un compromiso normal, tiempo para los dos, establezcan citas semanales para los dos, sorprendan con ideas románticas para mantener la conexión emocional. Día a día hay que cultivar la confianza y el respeto, esto es fundamental en este gran camino que es el matrimonio. Ser honestos entre ustedes, cumplir promesas, respetar límites de cada uno, apoyarse en los retos y desafíos que se propongan, y también festejar juntos los triunfos de la vida de cada uno. Un detalle importante es mantener sus características individuales, esto es, seguir intereses, amigos, costumbres, gustos y actividades que cada uno tiene, así, permitirán crecer como personas y tener una vida equilibrada.

Deben aprender a manejar los conflictos que, ojalá no los tengan, pero los desacuerdos y conflictos son normales en las relaciones, pero deben aprender y establecer reglas para solucionarlos de manera constructiva y que cada uno salga creciendo, y por ende, los dos como pareja. Hay que aprender a escuchar, con los cinco sentidos, pero más importante, con el corazón. Expresen sus sentimientos respetuosamente y busquen soluciones juntos en lugar de la culpabilidad.

Mantengan siempre el sentido del humor y el enfoque positivo. El matrimonio puede tener altas y bajas, y el sentido del humor puede ser una herramienta poderosa para aliviar la tensión y mantener una perspectiva positiva. Sigan riendo y buscando el lado divertido de las cosas, y no se tomen las cosas demasiado en serio.

Probablemente el consejo que pudiera compartir, que más he vivido, es la tolerancia. El matrimonio no sólo es un compromiso, sino una unión de corazones, mentes y alma, donde habitan las risas, el amor, la amistad y la complicidad, para crear y disfrutar un camino juntos, con altibajos, pero siempre con la seguridad de que se tiene uno al otro para siempre. ¡Les deseo una vida llena de amor, felicidad y éxito en su matrimonio!

[palabras de todo corazón, especialmente para Lesly y Charly]