Feliz 2020

En estos días lo que se escucha por todos lados, personalmente o en las redes sociales: “Feliz año, que sea de mucho éxito y felicidad, que sea de muchas bendiciones y mucha salud”, son buenos deseos a lo cual me sumo y pido bendiciones para mis lectores y mucho bienestar.

Algunos indicadores nos dicen que debe venir una recuperación económica, no muy fuerte, pero sí que revierta la recesión en que caímos este año pasado. ¿Por qué creo eso? Por un lado el Gobierno del Estado ya está invirtiendo en obras por todo el estado y es dinero que circula para el bien de todos. Por otro lado, localmente la Presidencia Municipal no ha dejado de invertir en obras en la ciudad, que también es dinero que circula. El gobierno federal deberá de soltar el dinero que le quitó a todos los estados, dependencia y programas, de lo cual ya hemos platicado, ya no puede seguir reteniendo esa cantidad de dinero que recauda de nuestros impuestos.

Adivino que empezando este año, empezarán obras importantes que es dinero que circula, como pueden ser viviendas masivas que hacen mucha falta en todo el país. Hospitales que ya hacen falta y más harán falta al desaparecer el Seguro Popular y darle paso ahora a todos los que tengan necesidad de cuidar su salud, sean afiliados o no de las instituciones públicas de salud, como IMSS, Issste y servicios de salud pública. Son y serán insuficientes los hospitales, así que tendrán que construir y ampliar los hospitales actuales.

Por lo pronto es lo que se me ocurre.

Por otro lado, hay nubarrones en el horizonte, como es los ataques entre Estados Unidos e Irán, que fueron subiendo de tono hasta llegar al ataque de parte americana al convoy donde iba el famoso y muy respetado general Soleimani, que muere atacado por drones y esto ha puesto la situación muy tensa en el Medio Oriente, de nueva cuenta y las graves consecuencias, ya que Trump no negó los hechos, al contrario, dijo que revisarán los asesinatos cometidos por Soleimani. ¿México realmente se alineará con Estados Unidos? Cómo lo ha dicho López Obrador. Nos podemos involucrar en un pleito que no es nuestro.

Localmente, también hay nubarrones. En la Ciudad de México, agitadores profesionales tienen tomadas y casi destruidas las prepas 7 y 9 de la UNAM. Hay la demanda de la Universidad que deberán devolver las instalaciones para el lunes, pero no se ven intenciones de los rijosos en devolver nada, al contrario, viendo la falta de apoyo del Gobierno, tanto de la CDMX como del federal a la Universidad, eso les da valor a los encapuchados para seguir adelante. Con esa política de “abrazos y no balazos”.

Yo espero y les deseo a todos un año 2020 lleno de bendiciones y mucha salud.