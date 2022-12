¿Feliz 2023?

Por: María de los Ángeles Ruiz

Estimado lector de El Heraldo de Chihuahua, hoy 31 de diciembre de 2022, es otro día más en el cual, en nuestra mente, termina un ciclo, pero en el contexto de la realidad sólo es otro amanecer y atardecer de invierno para nuestro hemisferio terrestre.

El cierre de un ciclo en la mente humana significa la nueva oportunidad de crear algo mejor de lo que dejamos atrás, y también la obligación de superar los retos que nosotros mismos como humanos nos imponemos, hoy nuestra sociedad, sobre todo la mexicana, se ve envuelta en un momento histórico altamente complejo, ya que el incremento en la violencia en el país está generando un cambio en la cultura mexicana, actualmente en Europa a los mexicanos se les conoce porque se encuentran disputando a nivel mundial el liderazgo de la manufactura, venta y distribución de estupefacientes, el fentanilo es una substancia que es letal, con tan sólo dos gramos un humano puede perder la vida.

Y ud dirá, ¿por qué me está hablando de esto?, ¿a mí qué me importa eso? Pues se lo comento porque tanto ud. como yo tenemos la obligación de analizar el cambio o el rumbo que se escribirá para nuestra sociedad este nuevo año, los jóvenes y los niños son responsabilidad de todos, debemos trabajar con ellos para evitar que caigan en las manos incorrectas y que nuestro futuro se convierta en una pesadilla, todavía más horrenda de lo que estamos viviendo hoy.

La violencia está alcanzando cifras insospechadas, y el gobierno se ha dedicado a esquivar los golpes, y “dejar pasar”, “dejar ser”, pero como sociedad no podemos tolerarlo.

El pasado 25 de diciembre, cuatro jóvenes, tres mujeres y un varón, fueron secuestrados por grupos delincuenciales, cuando circulaban a las 23 hrs. por una carretera que limita entre Jalisco y Zacatecas, su único error fue ejercer el derecho de libre tránsito que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el mismo alcalde, expresó que “pues es complicado viajar en esa zona en ese horario”.

¿De verdad queremos vivir así? ¿De verdad les vamos a seguir permitiendo a jóvenes de 13 años en adelante que sean utilizados para secuestrar y asesinar a sus compatriotas? ¿Hasta cuándo levantaremos la voz?

El 2023 no será un buen año si no dejamos de esconder la cabeza en la arena, porque no son nuestros familiares los que han sido secuestrados o asesinados, o robados, o agraviados, o atropellados por algún ebrio que dejaron en libertad al día siguiente de quitarle la vida al que arrolló con su vehículo, esto es de todos, y si a uno lo tocan, a todos les afecta, aunque en nuestro consciente no se registre así.

Lo invito a ser un poco más empático con los demás, a llevar su carrito del súper cuando termine de usarlo hasta el lugar donde se guarda, a ser cortés con los demás en las filas del supermercado, a abrir la puerta a alguien cuando le toque ingresar a un lugar, a sonreír al que tiene enfrente, a buscar al que está perdido, y a denunciar lo que no está bien.

Rescatemos nuestra cultura, rescatemos nuestro nombre, rescatemos a nuestro país, México, porque es de todos nosotros, y nosotros somos del mundo, y nuestros hijos, aunque no lo sepan, se merecen vivir en un mundo mejor al que recibimos nosotros, no más destruido y abandonado por nuestras generaciones.

Feliz año nuevo 2023, que sea el resultado del esfuerzo de todos por mejorar lo que hoy tenemos.

Hasta la próxima. AECH.